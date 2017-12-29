​الجيش السوري يخرج مُسلّحين وعائلاتهم من منطقة بيت جن

أكد مصدر رسمي أنه تم الجمعة، إخراج العشرات مِن أفراد المجموعات المسلحة مع بعض أفراد عائلاتهم بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري من منطقة "بيت جن" باتجاه إدلب.
وقال المصدر إنه تنفيذا للاتفاق القاضي بإخراج أفراد المجموعات المسلحة من منطقة بيت جن حرصا على حقن دماء المدنيين وحماية البنى التحتية والمنشآت في المنطقة انطلقت بعد ظهر اليوم 4 حافلات تقل عشرات المسلحين مع بعض أفراد عائلاتهم باتجاه خط سيرها المحدد إلى محافظة إدلب.
ونتيجة العملية العسكرية التي خاضها الجيش السوري والخسائر الكبيرة في صفوف المجموعات المسلحة سادت خلال الأيام الماضية حالة من الانهيار بين صفوفها بعد إطباق وحدات الجيش السوري على مقراتها ومواقع انتشارها ما دفع العديد من أفرادها إلى الفرار باتجاه بلدة شبعا اللبنانية المحاذية لقرية بيت جن بالتنسيق مع كيان العدو الإسرائيلي الذي يقدم الدعم اللوجيستي والعسكري ويسهل مرورهم بين محافظتي درعا والقنيطرة عبر سفوح جبل الشيخ.
وذكر المصدر أن أفراد المجموعات المسلحة قامت بتسليم السلاح الثقيل قبل أن تقوم وحدات من الجيش العربي السوري بالدخول إلى قرية مغر المير وتل مروان وتمشيطها وتأمينها بشكل كامل.
وأكد أن المجموعات المسلحة عمدت إلى إحراق مقراتها قبل خروجها من المنطقة لإخفاء الوثائق والقرائن التي تكشف القوى والدول الراعية لها.
ونفذت وحدات الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية خلال الأسابيع الماضية عملية عسكرية مركزة ودقيقة في منطقة بيت جن ومغر المير بهدف إعادة الأمن والاستقرار إليها.
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