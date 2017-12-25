طفل سوري يلقى حتفه تجمدًا على الحدود السورية اللبنانية

توفي طفل سوري متجمداً من البرد على الحدود السورية- اللبنانية أثناء محاولته الدخول مع عائلته إلى لبنان بصورة غير شرعية. وذكر الموقع الرسمي لبلدية مجدل عنجر، يوم الاثنين 25 كانون الأول، أن “الطفل توفي متجمداً من البرد في جبل المصنع، وتم إنقاذ آخرين أحدهم ما زال في حالة خطرة”.
وأوضح الموقع أن "حالة الوفاة جاءت أثناء تهريبهم إلى الأراضي اللبنانية، وتخلي المهرّب عنهم وسط الجبل".
وتتكرر عمليات التهريب إلى داخل الأراضي اللبنانية، وتشمل نساءً وأطفال يضطرون إلى سلك طرق وعرة في ظل ظروف مناخية قاسية، ما يؤدي إلى وفاة الكثيرين منهم، في حين يقع العشرات منهم في قبضة دوريات الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية. وبين الحرق والبرد، "بتطلع روح" أطفال سوريين، حرفياً، في لبنان، خصوصاً في المخيمات التي لا يكاد يمر أسبوع إلا وتنقل وسائل الإعلام أخبار إما حرائق اندلعت فيها، أو موت برداً، وغيره من الأسباب.
يذكر أن لبنان تضم على أراضيها قرابة مليوني لاجئ سوري، وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مطلع العام الجاري، إنّ "عدد السوريين المسجلين في قوائمها داخل لبنان تراجع من مليونين ومئتي ألف، إلى مليونين و17 ألف".
GMT 01:46 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرمفتي سورية يؤكد أن أميركا أشعلت حربًا دينية جديدة في العالم
GMT 09:17 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرأنباء عن قرب إزالة الخلافات بين "تيار المستقبل" و"حزب القوات اللبنانية"
GMT 09:35 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبرتساؤلات بشأن تعاون الحريري مع عون وعلاقة "المستقبل" و"القوات" تحت المجهر
GMT 08:20 2017 الثلاثاء ,12 كانون الأول / ديسمبرصندوق النقد الدولي يُشيد بالاستقرار في لبنان عقب أزمة الحريري
GMT 06:31 2017 الأحد ,10 كانون الأول / ديسمبرالحريري يدين جولة مسؤول ميليشيات عراقية على قرى حدودية لبنانية
أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
أرسل تعليقك