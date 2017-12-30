تقدم واسع لقوات سورية الديمقراطية في شرق دير الزور

أحرزت "قوات سورية الديمقراطية"، السبت تقدمًا واسعًا على حساب تنظيم "داعش"، في الجيب المتبقي تحت سيطرة التنظيم على الضفة اليسرى لنهر الفرات شرقي دير الزور. وقال مصدر في المنطقة إن قسد أحكمت سيطرتها على بلدات أبو حمام والكشكية والبحرة، كما تقدمت إلى أجزاء واسعة من مدينة هجين وبلدة غرانيج، وذلك بعد معارك عنيفة مع تنظيم داعش.

وبسيطرة قسد على تلك البلدات تتقلص مساحة سيطرة داعش إلى شريط ضيق، يضم جزء من مدينة هجين وبلدة الشعفة وقرى أخرى صغيرة شرقها حتى قرية الباغوز الحدودية مع العراق. وأطلقت قسد عملية عسكرية ضد داعش في دير الزور سمتها "عاصفة الجزيرة" بإسناد من طيران التحالف الدولي في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.