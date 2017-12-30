تقدم واسع لقوات سورية الديمقراطية في شرق دير الزور

أحرزت "قوات سورية الديمقراطية"، السبت تقدمًا واسعًا على حساب تنظيم "داعش"، في الجيب المتبقي تحت سيطرة التنظيم على الضفة اليسرى لنهر الفرات شرقي دير الزور. وقال مصدر في المنطقة إن قسد أحكمت سيطرتها على بلدات أبو حمام والكشكية والبحرة، كما تقدمت إلى أجزاء واسعة من مدينة هجين وبلدة غرانيج، وذلك بعد معارك عنيفة مع تنظيم داعش.
وبسيطرة قسد على تلك البلدات تتقلص مساحة سيطرة داعش إلى شريط ضيق، يضم جزء من مدينة هجين وبلدة الشعفة وقرى أخرى صغيرة شرقها حتى قرية الباغوز الحدودية مع العراق. وأطلقت قسد عملية عسكرية ضد داعش في دير الزور سمتها "عاصفة الجزيرة" بإسناد من طيران التحالف الدولي في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.
GMT 12:22 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرالأسد وبوتين يتبادلان برقيات التهنئة بمناسبة حلول العام الجديد
GMT 18:43 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبر"جيش شمال سورية" تشكيل عسكري جديد للأكراد
GMT 15:36 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالجيش الروسي يؤكد أن جبهة النصرة هدفه في 2018
GMT 11:06 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرإخراج حالات إنسانية من الغوطة الشرقية في صفقة تبادل بين المعارضة والحكومة
GMT 08:40 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرأميركا تفصح عن عدد عناصر داعش المتبقّي في العراق وسورية
ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
أرسل تعليقك