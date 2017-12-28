أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن تصريحات تركيا حول الرئيس السوري بشار الأسد بأنه "إرهابي" ليس لها أي قاعدة قانونية، وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وصف الأربعاء، الرئيس السوري بشار الأسد بأنه "إرهابي"، وقال إن من المستحيل مواصلة مساعي السلام السورية في وجوده.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في العاصمة تونس: "الأسد قطعًا إرهابي نفذ إرهاب الدولة، والاستمرار في وجود الأسد مستحيل. كيف يمكننا أن نتطلع إلى المستقبل مع رئيس سوري قتل قرابة مليون من موطنيه؟".

من جهتها سارعت الحكومة السورية إلى الرد على ما قاله الرئيس أردوغان عن الرئيس السوري الأسد، وأكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية أن الرئيس أردوغان يستمر بتضليل الرأي العام في قناعاته المعتادة في محاولة يائسة لتبرئة نفسه، من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب العربي السوري.

وأشار المصدر إلى أنه "مرة جديدة يستمر رئيس النظام التركي أردوغان بتضليل الرأي العام التركي في فقاعاته المعتادة في محاولة يائسة لتبرئة نفسه من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب العربي السوري عبر تقديمه الدعم اللامحدود بمختلف أشكاله للمجموعات الإرهابية في سورية".