مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص جراء قصف مدفعي في مقديشو

أعلنت بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم" مقتل طفل وإصابة 2 آخرين جراء قصف مدفعي من حركة الشباب المتطرفة في العاصمة مقديشيو.

وذكرت إذاعة "شابيليط الصومالية، اليوم الخميس، أن القصف وقع بالقرب من استاد رياضي.

ويأتي القصف المدفعي في وقت تشهد العاصمة مقديشو استنفارًا أمنيًا؛ تحسبًا لهجمات إرهابية مختلفة حذرت منها منظمات دولية وجهات غربية.