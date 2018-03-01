مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص جراء قصف مدفعي في مقديشو

أعلنت بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم" مقتل طفل وإصابة 2 آخرين جراء قصف مدفعي من حركة الشباب المتطرفة في العاصمة مقديشيو.
وذكرت إذاعة "شابيليط الصومالية، اليوم الخميس، أن القصف وقع بالقرب من استاد رياضي.
ويأتي القصف المدفعي في وقت تشهد العاصمة مقديشو استنفارًا أمنيًا؛ تحسبًا لهجمات إرهابية مختلفة حذرت منها منظمات دولية وجهات غربية.
GMT 02:38 2017 السبت ,28 كانون الثاني / ينايروزير الخارجية يطلع نظراءه الأفارقة على وساطة موريتانيا في غامبيا
أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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