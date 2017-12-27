ألمانيا تناقش مع القضاء العراقي مصير معتقلاتها وأطفالهن

ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، مع السفير الألماني في بغداد، سيريل نون، ملف المتهمين بالتطرف في السجون العراقية. وذكر بيان للسلطة القضائية أن الطرفين ناقشا أوضاع المتهمين بالتطرف ممن يحملون الجنسية الألمانية، ومصير الأطفال الذين برفقتهم. وأضاف أن الطرفين ناقشا آلية عمل القضاء، لا سيما في ما يتعلق بقضايا مكافحة التطرف، دون الخوض في تفاصيل أكثر.
ووفق تقرير لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، نشر في 22 تموز / يوليو 2017، احتجزت السلطات العراقية أربع ألمانيات انضممن إلى تنظيم "داعش"، في أحد السجون. وأضافت المجلة أن الألمانيات الأربع يواجهن أحكامًا بالإعدام في العراق، بتهمة الانتماء للتنظيم المتشدد، وإحداهن من جذور مغربية وأخرى من الشيشان فيما يبدو، لكنها تحمل جواز سفر ألمانيًا، مبينة أن السلطات العراقية قدمت قائمة لألمانيا بأسماء النساء الأربع، بينهن فتاة بالغة من العمر 16 عامًا، تدعى ليندا في. ووفقًا لتقديرات وكالة المخابرات الداخلية الألمانية "بي.إف.في"، فإن هناك 930 شخصًا غادروا ألمانيا في السنوات الماضية للانضمام إلى تنظيم "داعش" في العراق وسورية، نحو 20% منهم نساء.
GMT 08:40 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرأميركا تفصح عن عدد عناصر داعش المتبقّي في العراق وسورية
GMT 11:10 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرأستراليا تقرر إعادة طائراتها الحربية من سورية والعراق
GMT 13:49 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبرالقضاء الأعلى يوقف موظفتين في مصرف الرشيد لإختلاسهما 10 مليار دينار
GMT 15:22 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرالتحالف الدولي يمنح العراق مركبات لحماية حدوده الدولية
GMT 15:17 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرموسكو تدرس استخدام الموانئ السورية لتصدير القمح الروسي
ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
أرسل تعليقك