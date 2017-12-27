ألمانيا تناقش مع القضاء العراقي مصير معتقلاتها وأطفالهن

ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، مع السفير الألماني في بغداد، سيريل نون، ملف المتهمين بالتطرف في السجون العراقية. وذكر بيان للسلطة القضائية أن الطرفين ناقشا أوضاع المتهمين بالتطرف ممن يحملون الجنسية الألمانية، ومصير الأطفال الذين برفقتهم. وأضاف أن الطرفين ناقشا آلية عمل القضاء، لا سيما في ما يتعلق بقضايا مكافحة التطرف، دون الخوض في تفاصيل أكثر.

ووفق تقرير لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، نشر في 22 تموز / يوليو 2017، احتجزت السلطات العراقية أربع ألمانيات انضممن إلى تنظيم "داعش"، في أحد السجون. وأضافت المجلة أن الألمانيات الأربع يواجهن أحكامًا بالإعدام في العراق، بتهمة الانتماء للتنظيم المتشدد، وإحداهن من جذور مغربية وأخرى من الشيشان فيما يبدو، لكنها تحمل جواز سفر ألمانيًا، مبينة أن السلطات العراقية قدمت قائمة لألمانيا بأسماء النساء الأربع، بينهن فتاة بالغة من العمر 16 عامًا، تدعى ليندا في. ووفقًا لتقديرات وكالة المخابرات الداخلية الألمانية "بي.إف.في"، فإن هناك 930 شخصًا غادروا ألمانيا في السنوات الماضية للانضمام إلى تنظيم "داعش" في العراق وسورية، نحو 20% منهم نساء.