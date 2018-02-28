توقيف عصابة متخصصة في سرقة العجلات وسط بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، توقيف عصابة متخصصة في سرقة العجلات في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد .

وأكدت القيادة في بيان صحافي، أن القوات الامنية في قيادة عمليات بغداد تواصل تنفيذها واجبات التفتيش ضمن عدد من مناطق العاصمة بغداد حيث تم تفتيش منطقتي حي أور، وحي البساتين، شرق بغداد".

وأضافت أنه تم العثور على 10قداحة تفجير مع جهازين موبايل نوع نوكيا معد للتفجير وبندقية ومسدس صوتي بالإضافة إلى فتيل للتفجير".

وتابعت أن "قوة مشتركة من اللواء الثالث شرطة اتحادية ومفرزة من مكتب مكافحة سرقة السيارات تمكنت من توقيف عصابة تقوم بسرقة العجلات في منطقة الكرادة، تم تسليمهم إلى الجهات المختصة".