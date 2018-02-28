توقيف عصابة متخصصة في سرقة العجلات وسط بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، توقيف عصابة متخصصة في سرقة العجلات في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد .
وأكدت القيادة في بيان صحافي، أن القوات الامنية في قيادة عمليات بغداد تواصل تنفيذها واجبات التفتيش ضمن عدد من مناطق العاصمة بغداد حيث تم تفتيش منطقتي حي أور، وحي البساتين، شرق بغداد".
وأضافت أنه تم العثور على 10قداحة تفجير مع جهازين موبايل نوع نوكيا معد للتفجير وبندقية ومسدس صوتي بالإضافة إلى فتيل للتفجير".
وتابعت أن "قوة مشتركة من اللواء الثالث شرطة اتحادية ومفرزة من مكتب مكافحة سرقة السيارات تمكنت من توقيف عصابة تقوم بسرقة العجلات في منطقة الكرادة، تم تسليمهم إلى الجهات المختصة".
GMT 09:12 2018 الثلاثاء ,20 شباط / فبرايرإصابة 5 أشخاص في تفجير لأحد مراكز التدليك وسط بغداد
GMT 17:08 2018 الجمعة ,16 شباط / فبرايرالعراق يتسلّم الدفعة الأولى مِن دبابات "T-90" الروسيّة
GMT 06:17 2018 الإثنين ,05 شباط / فبرايرالأردن تؤكد عدم تلقيها طلب بشأن تسليم رغد صدام حسين
GMT 13:35 2018 الخميس ,25 كانون الثاني / ينايرتصديق اعترافات عصابة نصب واحتيال والقبض على أخرى في بغداد
GMT 22:02 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايرقوة أمنية قادمة من بغداد تخطف شابين كرديين في خانقين
أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
أرسل تعليقك