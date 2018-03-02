الجيش يُرسل لجان عسكرية لتسوية أوضاع التجنيد للمصريين في الخارج

قررت القوات المسلحة المصرية، اليوم الجمعة، إرسال لجان قضائية عسكرية، إلى بعض الدول، لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصري المقيمين في هذه الدول، بهدف تسوية أوضاعهم القانونية. وقال بيان للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، إن "الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، صدّق على سفر 11 لجنة قضائية عسكرية لعدد من الدول، لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصريين المقيمين بالخارج، واستخراج شهادات إنهاء الموقف التجنيدي للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية، الذين تجاوزوا سن 30 عاما، وذلك بعد سداد الغرامة المقررة طبقاً للقانون". وأضاف البيان: "من المقرر أن تبدأ تلك اللجان عملها اعتباراً من 9 مارس الجارى، في كل من "الولايات المتحدة الأمريكية — إيطاليا — الكويت — ألمانيا — المملكة العربية السعودية — إنجلترا — اليونان — فرنسا — الإمارات — الأردن — البحرين". وتابع: "على جميع الشبان المقيمين بالخارج، والذين لهم مواقف تجنيدية، سرعة التقدم إلى ملحق الدفاع بالدول المقيمين بها، ومعهم البيانات الآتية (الاسم رباعي — تاريخ الميلاد — الرقم الثلاثي لبطاقة الخدمة العسكرية أو رقم البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة وجهة استخراجها، بالإضافة للرقم القومي)، وذلك لإيضاح موقفهم التجنيدي قبل سفر اللجان". وأكد البيان أنه "تيسيراً على هؤلاء الشباب، يمكن لذويهم المقيمين في مصر، التقدم إلى إدارة التجنيد التعبئة بتلك البيانات، وتحديد الدولة الموجود بها الشاب، لإيضاح مواقفهم التجنيدية، وسرعة إنهاء الإجراءات القانونية فور وصول اللجان بتلك الدول، طبقا للتوقيتات المحددة".
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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