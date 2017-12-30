الأسد وبوتين يتبادلان برقيات التهنئة بمناسبة حلول العام الجديد

أكّد الرئيس بشار الأسد في برقية إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة حلول العام الجديد، اليوم الثلاثاء، أنّ مواقف روسيا المشرفة في محاربة التطرّف وتعزيز صمود الشعب السوري على مدى سنوات جاءت لتؤكد وتعزز علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين سورية وروسيا.
وشدّد الأسد على أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يحقق المنفعة للبلدين والشعبين الصديقين، وأكد الرئيس بوتين في برقية للرئيس الأسد على مواصلة روسيا وقوفها إلى جانب سورية للحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها، وأشار إلى أن الانتصار على الإرهابيين وعودة الحياة الطبيعية إلى سورية في أسرع وقت ممكن، يخدم أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها.
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ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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