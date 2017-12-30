الأسد وبوتين يتبادلان برقيات التهنئة بمناسبة حلول العام الجديد

أكّد الرئيس بشار الأسد في برقية إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة حلول العام الجديد، اليوم الثلاثاء، أنّ مواقف روسيا المشرفة في محاربة التطرّف وتعزيز صمود الشعب السوري على مدى سنوات جاءت لتؤكد وتعزز علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين سورية وروسيا.

وشدّد الأسد على أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يحقق المنفعة للبلدين والشعبين الصديقين، وأكد الرئيس بوتين في برقية للرئيس الأسد على مواصلة روسيا وقوفها إلى جانب سورية للحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها، وأشار إلى أن الانتصار على الإرهابيين وعودة الحياة الطبيعية إلى سورية في أسرع وقت ممكن، يخدم أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها.