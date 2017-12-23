مجلس الوزراء السوري يقرر تعطيل الجهات الحكومية ليومين احتفالًا بعد الميلاد

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء السوري بلاغًا يقضي بتعطيل الجهات العامة يومي الأحد والاثنين الموافقين الـ 24 و الـ 25 من ديسمبر/كانون الأول الجاري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وهي المرة التي تكون فيها عطلة عيد الميلاد يومين بعد أن كانت تقتصر على يوم واحد ، كما أظهرت الحكومة السورية إهتمامًا خاصًا هذا العام باحتفالات عيد الميلاد و رأس السنة .