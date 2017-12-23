مجلس الوزراء السوري يقرر تعطيل الجهات الحكومية ليومين احتفالًا بعد الميلاد

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء السوري بلاغًا يقضي بتعطيل الجهات العامة يومي الأحد والاثنين الموافقين الـ 24 و الـ 25 من ديسمبر/كانون الأول الجاري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وهي المرة التي تكون فيها عطلة عيد الميلاد يومين بعد أن كانت تقتصر على يوم واحد ، كما أظهرت الحكومة السورية إهتمامًا خاصًا هذا العام باحتفالات عيد الميلاد و رأس السنة .
GMT 18:29 2017 الثلاثاء ,17 تشرين الأول / أكتوبرالحكومة السورية تناقش مشاريع وخطط مرحلة ما بعد الحرب
نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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