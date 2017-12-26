روسيا تُشكل قوات دائمة في قاعدتي طرطوس و حميميم في سورية
آخر تحديث GMT18:06:11
العرب اليوم -
العرب اليوم -
العرب اليوم -
مقتل القيادي في ميليشيات الحوثي عبد الفتاح غلاب وخمسة من مرافقيه في منطقة الحيمة شمالي محافظة تعز ميليشيات الحوثي الإيرانية تصدر أوامر لجميع البنوك في صنعاء لتجميد أكثر من 1200 حساب بنكي تمهيدًا لنهبها سقوط طائرة حربية تابعة لسلاح الجو السوري بريف حماة الشمالي نتيجة إصابتها من قبل التنظيمات المسلحة ومقتل الطيار 7 غارات لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع الحوثيين في منطقة البقع بمديرية كتاف في محافظة صعدة اقصى شمال اليمن الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان خلال المواجهات في منطقة واد خنيس ببلدة سعير شمال الخليل التلفزيون السوري يعلن أن مسلحون يسقطون طائرة حربية شمال حماة ومقتل الطيار طيران التحالف يشن اكثر من 8 غارات جوية استهدفت تعزيزات ومواقع للمليشيات الحوثي في مناطق متفرقة من مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة شمال اليمن. 4 غارات لمقاتلات التحالف العربي على مواقع الحوثيين في مديرية موزع بمحافظة تعز جنوب اليمن. مقتل القبادي الحوثي عبدالفتاح غلاب في مواجهات عنيفة مع المقاومة الشعبية بمديرية التعزية شمال محافظة تعز جنوب اليمن. قتلى من عناصر مليشيا الحوثي بصد هجوم لهم على مواقع الجيش الوطني شرق مديرية الخوخة غرب مدينة تعز جنوب اليمن.
أخر الأخبار
أخبار » عناوين الاخبار

روسيا تُشكل قوات دائمة في قاعدتي " طرطوس و حميميم " في سورية

العرب اليوم -

العرب اليوم - روسيا تُشكل قوات دائمة في قاعدتي " طرطوس و حميميم " في سورية

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
دمشق - العرب اليوم

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن روسيا بدأت بتشكيل مجموعة قوات دائمة في قاعدتي طرطوس وحميميم في سورية.

وقال شويغو في اجتماع بوزارة الدفاع اليوم الثلاثاء إن “القائد العام للقوات المسلحة الروسية صدق, الأسبوع الماضي, على هيكل وقوام كوادر القاعدتين الأساسيتين في طرطوس وحميميم. وتم البدء بتشكيل مجموعة قوات دائمة هناك.

وأضاف شويغو إلى أن العملية العسكرية في سورية لمحاربة الإرهابيين “إحدى المهام الرئيسية التي كانت تقوم بها القوات المسلحة في عام 2017، وخاصة القوات الجوية الفضائية والشرطة العسكرية وقوات مشاة البحرية ووحدات الطيران بدون طيارين والأسطول، أي جميع القوات التي شاركت في العملية بشكل أو بآخر”.

من جانبه، قال النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون الدفاع، أندريه كراسوف، في حديث لوكالة “انترفاكس” إن “روسيا تعزز حضورها في الشرق الأوسط، وهذه منطقة غير هادئة في الوقت الراهن”.

وأضاف أن “قاعدة طرطوس هي معقل يوسع إمكانيات أسطولنا. وسيكون لأسطولنا وجود دائم في البحر الأبيض المتوسط”.

يشار إلى أن مجموعة من سفن الأسطول البحري الحربي الروسي، ستعمل في البحر الأبيض المتوسط, تضم نحو 10 سفن وغواصات، بما فيها تلك التي أطلقت صواريخ “كاليبر” على مواقع الإرهابيين في سورية.

وكان مجلس الاتحاد الروسي قد صدق, اليوم الثلاثاء, على قانون حول إبرام الاتفاقية مع سورية بشأن توسيع قاعدة “حميميم” الروسية.

عناوين الاخبار
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

روسيا تُشكل قوات دائمة في قاعدتي طرطوس و حميميم في سورية روسيا تُشكل قوات دائمة في قاعدتي طرطوس و حميميم في سورية



أخبار ذات صلة

GMT 14:40 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبر

العملية العسكرية الروسية في سورية تسفر عن مقتل 60 ألف متطرف
العرب اليوم - العملية العسكرية الروسية في سورية تسفر عن مقتل 60 ألف متطرف

GMT 13:22 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبر

الرئيس الروسي يلتقي نظيره السوري في حميميم
العرب اليوم - الرئيس الروسي يلتقي نظيره السوري في حميميم

GMT 21:48 2017 الأربعاء ,06 كانون الأول / ديسمبر

الرئيس بوتين يعلن النصر الكامل على "داعش" في سورية
العرب اليوم - الرئيس بوتين يعلن النصر الكامل على "داعش" في سورية

GMT 12:04 2017 السبت ,02 كانون الأول / ديسمبر

الدفاعات السورية ترد على مقاتلات إسرائيلية قصفت أهداف إيرانية
العرب اليوم - الدفاعات السورية ترد على مقاتلات إسرائيلية قصفت أهداف إيرانية

GMT 19:49 2017 الجمعة ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

روسيا تعلن تحرير 98% من الأراضي السورية من قبضة المتطرفين
العرب اليوم - روسيا تعلن تحرير 98% من الأراضي السورية من قبضة المتطرفين

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

روسيا تُشكل قوات دائمة في قاعدتي طرطوس و حميميم في سورية روسيا تُشكل قوات دائمة في قاعدتي طرطوس و حميميم في سورية



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بعد 6 أشهر من استقبالها توأمها رومي وسير

بيونسيه ترتدي "تي شيرت" و"شورت" جينز ممزق

واشنطن ـ رولا عيسى

أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:00 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

أزياء منزلية مناسبة لموسم الأعياد وتمضية العطلات
العرب اليوم - أزياء منزلية مناسبة لموسم الأعياد وتمضية العطلات

GMT 05:59 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

أفضل مكان في الجزر الاستوائية لقضاء العطلة
العرب اليوم - أفضل مكان في الجزر الاستوائية لقضاء العطلة

GMT 07:59 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

منزل "كانداكرايغ" لعطلة عيد ميلاد وسط الجدران الحجرية
العرب اليوم - منزل "كانداكرايغ" لعطلة عيد ميلاد وسط الجدران الحجرية

GMT 05:07 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

لجنة الانتخابات الروسية تمنع منافس بوتين من الترشح
العرب اليوم - لجنة الانتخابات الروسية تمنع منافس بوتين من الترشح

GMT 04:44 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

حقيقة التراجع الملحوظ في مبيعات المجلات الشهيرة
العرب اليوم - حقيقة التراجع الملحوظ في مبيعات المجلات الشهيرة

GMT 10:26 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

البيجاما لم تعد للنوم بعد ظهورها على النجمة إيرين واسون
العرب اليوم - البيجاما لم تعد للنوم بعد ظهورها على النجمة إيرين واسون

GMT 10:50 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

باليناهينش من أكثر الأماكن رومانسية التي تود زيارتها
العرب اليوم - باليناهينش من أكثر الأماكن رومانسية التي تود زيارتها

GMT 09:39 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

مهندسة كولومبية تكشف عن طريقتها لتحسين ديكور الخمسينات
العرب اليوم - مهندسة كولومبية تكشف عن طريقتها لتحسين ديكور الخمسينات

GMT 06:18 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

دونالد ترامب يُهاجم "استطلاعات الرأي" عبر حسابه على "تويتر"
العرب اليوم - دونالد ترامب يُهاجم "استطلاعات الرأي" عبر حسابه على "تويتر"

GMT 04:58 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

صحيفة "لوس أنغلوس تايمز" تتعرض الانتقادات من رواد "تويتر"
العرب اليوم - صحيفة "لوس أنغلوس تايمز" تتعرض الانتقادات من رواد "تويتر"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 18:25 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
العرب اليوم - اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف

GMT 11:10 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب
العرب اليوم - 5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب

GMT 12:55 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية
العرب اليوم - مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية

GMT 19:46 2017 الأحد ,08 تشرين الأول / أكتوبر

أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
العرب اليوم - أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم

GMT 19:51 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو
العرب اليوم - اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو

GMT 13:07 2017 الإثنين ,18 أيلول / سبتمبر

السرطان ينهي حياة فتاة أميركية قبل زفافها بأسبوعين
العرب اليوم - السرطان ينهي حياة فتاة أميركية قبل زفافها بأسبوعين

GMT 00:04 2017 الإثنين ,25 أيلول / سبتمبر

الايقاع بشبكة لتبادل الزوجات على الانترنت بعد القبض على موظف
العرب اليوم - الايقاع بشبكة لتبادل الزوجات على الانترنت بعد القبض على موظف

GMT 20:49 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

إخراج ثعبان من رجل صيني دخل من مؤخرته ووصل لأمعائه
العرب اليوم - إخراج ثعبان من رجل صيني دخل من مؤخرته ووصل لأمعائه

GMT 08:08 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبر

خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة
العرب اليوم - خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف

GMT 00:33 2017 الأحد ,29 تشرين الأول / أكتوبر

الكشف عن زواج ياسمين صبري هو السر وراء طلاقها
العرب اليوم - الكشف عن زواج ياسمين صبري هو السر وراء طلاقها
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab