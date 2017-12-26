أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن روسيا بدأت بتشكيل مجموعة قوات دائمة في قاعدتي طرطوس وحميميم في سورية.

وقال شويغو في اجتماع بوزارة الدفاع اليوم الثلاثاء إن “القائد العام للقوات المسلحة الروسية صدق, الأسبوع الماضي, على هيكل وقوام كوادر القاعدتين الأساسيتين في طرطوس وحميميم. وتم البدء بتشكيل مجموعة قوات دائمة هناك.

وأضاف شويغو إلى أن العملية العسكرية في سورية لمحاربة الإرهابيين “إحدى المهام الرئيسية التي كانت تقوم بها القوات المسلحة في عام 2017، وخاصة القوات الجوية الفضائية والشرطة العسكرية وقوات مشاة البحرية ووحدات الطيران بدون طيارين والأسطول، أي جميع القوات التي شاركت في العملية بشكل أو بآخر”.

من جانبه، قال النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون الدفاع، أندريه كراسوف، في حديث لوكالة “انترفاكس” إن “روسيا تعزز حضورها في الشرق الأوسط، وهذه منطقة غير هادئة في الوقت الراهن”.

وأضاف أن “قاعدة طرطوس هي معقل يوسع إمكانيات أسطولنا. وسيكون لأسطولنا وجود دائم في البحر الأبيض المتوسط”.

يشار إلى أن مجموعة من سفن الأسطول البحري الحربي الروسي، ستعمل في البحر الأبيض المتوسط, تضم نحو 10 سفن وغواصات، بما فيها تلك التي أطلقت صواريخ “كاليبر” على مواقع الإرهابيين في سورية.

وكان مجلس الاتحاد الروسي قد صدق, اليوم الثلاثاء, على قانون حول إبرام الاتفاقية مع سورية بشأن توسيع قاعدة “حميميم” الروسية.