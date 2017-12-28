أطلقت جامعة الدول العربية، سلسلة تسجيلات قصيرة قالت إنها تأتي "نصرة للقدس ودعمًا للشعب الفلسطيني"، كما أنها تؤكد أن "القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية"، موضحة في بيان نشر، على موقعهم الإلكتروني، أن قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، قام بإنتاج سلسلة مكونة من سبعة تسجيلات قصيرة تتضمن رسائل لنصرة القدس تحت عنوان "القدس عاصمة فلسطين".

وأشارت الجامعة، إلى أنه تم نشر تلك التسجيلات بلغات عدة شملت العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والتركية، واليابانية، والعبرية، بهدف "الوصول لأكبر عدد ممكن من المشاهدين من مختلف دول العالم ومخاطبة المجتمع الدولي وليس فقط المجتمع العربي"، مؤكدة أن هذه الخطوة تُعد "الأولى من نوعها لنصرة القدس ودعمًا للشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية".

​وفي سياق تحرك الجامعة ضد قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أعلن الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، الأربعاء، عن اجتماع وزراء خارجية ست دول عربية، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة، أحمد أبوالغيط، سيعقد في العاصمة الأردنية عمّان، يوم السادس من كانون ثاني/يناير المقبل.

وقال زكي في تصريحات صحافية، إن الاجتماع المقبل في عمان سيضم وزراء خارجية الأردن ومصر وفلسطين والسعودية والإمارات والمغرب، وهم أعضاء وفد الوزراء المشكل بقرار من مجلس وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الطارئ يوم التاسع من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وكان وزراء الخارجية العرب طالبوا الولايات المتحدة في اجتماعهم الطارئ المذكور، الذي عقد بدعوة من الأردن، بإلغاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها وأكدوا أن القرار "يقوض جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط".