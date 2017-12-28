قبائل الأعماس تنتفض في وجه الحوثيين وتستولى على حملة عسكرية تابعة لهم

قادت مليشيات الحوثي صباح الخميس، حملة عسكرية على قرية الضلاع التابعة لمنطقة الأعماس في مديرية الحداء في محافظة ذمار وسط اليمن، وقالت مصادر محلية: "إن قبائل منطقة الضلاع تقطعت لحملة الحوثيين قبل وصولها إلى القرية واستولت عليها بالكامل وتحوي عربات عسكرية وسلاح خفيف ومتوسط وعدد من أفراد الحوثيين".

وأضافت المصادر، أن قبائل أعماس الضلاع لا زالت محتجزة لحملة الحوثيين وتدخلت وساطات محاولة إطلاق الحملة إلا أن القبائل رفضت تلك الوساطة حتى اللحظة، متابعة "أن القبائل أعلنت وقوفها في وجه المليشيات بالمديرية التي تريد اقتحام عدد من القرى وتفجير منازل للمواطنين، فيما تحشد المليشيات في مدينة ذمار لحملة أخرى" .