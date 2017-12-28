قبائل الأعماس تنتفض في وجه الحوثيين وتستولى على حملة عسكرية تابعة لهم

قادت مليشيات الحوثي صباح الخميس، حملة عسكرية على قرية الضلاع التابعة لمنطقة الأعماس في مديرية الحداء في محافظة ذمار وسط اليمن، وقالت مصادر محلية: "إن قبائل منطقة الضلاع تقطعت لحملة الحوثيين قبل وصولها إلى القرية واستولت عليها بالكامل وتحوي عربات عسكرية وسلاح خفيف ومتوسط وعدد من أفراد الحوثيين".
وأضافت المصادر، أن قبائل أعماس الضلاع لا زالت محتجزة لحملة الحوثيين وتدخلت وساطات محاولة إطلاق الحملة إلا أن القبائل رفضت تلك الوساطة حتى اللحظة، متابعة "أن القبائل أعلنت وقوفها في وجه المليشيات بالمديرية التي تريد اقتحام عدد من القرى وتفجير منازل للمواطنين، فيما تحشد المليشيات في مدينة ذمار لحملة أخرى" .
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كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
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