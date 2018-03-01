أبو الغيط يؤكد أن النزاعات في الدول العربية تشكل تحديات خطيرة لأمنها

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الظروف الاستثنائية الصعبة التي تتعرض لها بعض الدول العربية في ظل النزاعات والصراعات التي تمر بها، والتي تشكل تحديات خطيرة لأمنها واستقرارها، وكان لها تداعياتها المعروفة ليس فقط على مواطنيها وإنما أيضاً على الدول المجاورة المستقبلة للاجئين الذين فروا منها.
وأوضح أبو الغيط خلال اجتماع وزراء الصحة العرب أن الصراعات والنزاعات التي تواجه المجتمعات العربية تستدعي حشد جهود كبيرة لمواكبتها، واستيعاب تبعاتها الخطيرة على حياة المواطن، ومعالجة الآثار الإنسانية التي تصاحبها، وبالرغم من صعوبة الموقف وجسامة هذه التحديات، إلا إنه على ثقة في أن الاجتماع التنفيذي لوزراء الصحة العرب سيواصل جهوده المقدرة لتعبئة الدعم اللازم للمتضررين جراء هذه الأزمات واحتواء الآثار الصحية والإنسانية الناجمة عنها.
وشدد أبو الغيط على أن الاهتمام بصحة المواطن يكاد يكون من أكبر التحديات التي تواجه صناع القرار، والتي تستوجب وضع خطط استراتيجية ومراقبة دقيقة لأوضاع المواطن الصحية، مشيرا إلى أن هناك جهوداً كبيرة في التخفيف من الآثار الناجمة عن الصراعات الداخلية والنزاعات المسلحة في بعض الدول العربية مثل سورية واليمن والصومال، داعيا لمواصلة تقديم هذا الدعم بما يُمكِّن من تحسين الأوضاع الصحية في تلك الدول وبما يخفف من الأعباء على الدول المضيفة.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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