الحمد الله يستقبل السفير المصري لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية في فلسطين

استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور رامي الحمد الله، الخميس، داخل مكتبه في رام الله، السفير المصري لدى فلسطين سامي مراد، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية في فلسطين، مشيدًا بدور مصر وجهودها في دعم إتمام المصالحة الوطنية، ومتابعتها لتنفيذ كامل الخطوات لإنهاء الانقسام، إضافة إلى وقوفها ودعمها للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وثمن دور السفير المصري في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، متمنيًا له التوفيق في حياته المهنية والشخصية.