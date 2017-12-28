الحمد الله يستقبل السفير المصري لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية في فلسطين

استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور رامي الحمد الله، الخميس، داخل مكتبه في رام الله، السفير المصري لدى فلسطين سامي مراد، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية في فلسطين، مشيدًا بدور مصر وجهودها في دعم إتمام المصالحة الوطنية، ومتابعتها لتنفيذ كامل الخطوات لإنهاء الانقسام، إضافة إلى وقوفها ودعمها للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وثمن دور السفير المصري في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، متمنيًا له التوفيق في حياته المهنية والشخصية.
GMT 20:12 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرالحمد الله يشكر الدول التي صوتت في الأمم المتّحدة ويبيّن أنّ الشعوب لا تُشترى بالمال
GMT 10:29 2017 الثلاثاء ,26 أيلول / سبتمبررامي الحمد الله يتوجَّه لغزة الأسبوع المقبل لبحث جهود المصالحة
GMT 14:53 2016 الأربعاء ,06 إبريل / نيسانالحمد الله يؤكد أهمية المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام
GMT 16:48 2016 السبت ,12 آذار/ مارسالرئيس الفلسطيني يعد بتحسين أجور المعلمين ويدعوهم إلى إنهاء إضرابهم
GMT 15:53 2016 الأربعاء ,27 كانون الثاني / ينايرالحمد الله يدين مماطلة الحكومة الإسرائيلية في الإفراج عن الأسير القيق
كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
أرسل تعليقك