مجموعات مجهولة تقصف قاعدة حميميم الروسية بصواريخ غراد

قال مصدر عسكري سوري اليوم الخميس، إن قاعدة حميميم العسكرية الجوية تعرضت لقصف صاروخي.
وقالت صحيفة بوليت أكسبرت الروسية، نقلاً عن مصدر عسكري سوري يدعى وائل الحسيني، إن "مجموعة إرهابية مجهولة أطلقت صواريخ من طراز غراد، على الأرجح، على قاعدة حميميم الجوية التي توجد فيها حالياً وحدات من القوات الجوية الروسية".
ولم تصل الصواريخ إلى قاعدة حميميم، ولم تلحق أي ضرر لأن منظومة "بانتسير" للدفاع الجوي التي تحمي القاعدة اعترضتها قبل وصولها، باستخدام صواريخها المضادة للطائرات وقذائفها المدفعية وفق ما أكدته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
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