مجموعات مجهولة تقصف قاعدة حميميم الروسية بصواريخ غراد

قال مصدر عسكري سوري اليوم الخميس، إن قاعدة حميميم العسكرية الجوية تعرضت لقصف صاروخي.

وقالت صحيفة بوليت أكسبرت الروسية، نقلاً عن مصدر عسكري سوري يدعى وائل الحسيني، إن "مجموعة إرهابية مجهولة أطلقت صواريخ من طراز غراد، على الأرجح، على قاعدة حميميم الجوية التي توجد فيها حالياً وحدات من القوات الجوية الروسية".

ولم تصل الصواريخ إلى قاعدة حميميم، ولم تلحق أي ضرر لأن منظومة "بانتسير" للدفاع الجوي التي تحمي القاعدة اعترضتها قبل وصولها، باستخدام صواريخها المضادة للطائرات وقذائفها المدفعية وفق ما أكدته وكالة "سبوتنيك" الروسية.