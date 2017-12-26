قوات الجيش المصري والشرطة تنتشر لتأمين احتفالات عيد الميلاد

بدأت عناصر من القوات المسلحة المصرية، في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، في الانتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لـ وزارة الداخلية المصرية في حماية المنشآت والمرافق العامة ودور العبادة، وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية في الكثير من محافظات الجمهورية، في إطار احتفالات الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد، وتنفيذًا لأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة.
وأكد بيان للقوات المسلحة، الثلاثاء، الدفع بالكثير من الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية وعناصر من الشرطة العسكرية وقوات التدخل السريع، لمعاونة عناصر الشرطة المدنية في تأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية، في نطاق مسؤوليتها، وتنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التي تجوب الشوارع والميادين الرئيسية، لبث الطمأنينة وتوفير الأمن للمواطنين خلال الاحتفالات، والتصدي لأي محاولة للخروج عن القانون.
GMT 22:10 2017 الإثنين ,23 كانون الثاني / ينايرأحمد عبيد بن دغر يرسل برقية شكر إلى رئيس وزراء مصر
أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
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