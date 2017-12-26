قوات الجيش المصري والشرطة تنتشر لتأمين احتفالات عيد الميلاد

بدأت عناصر من القوات المسلحة المصرية، في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، في الانتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لـ وزارة الداخلية المصرية في حماية المنشآت والمرافق العامة ودور العبادة، وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية في الكثير من محافظات الجمهورية، في إطار احتفالات الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد، وتنفيذًا لأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأكد بيان للقوات المسلحة، الثلاثاء، الدفع بالكثير من الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية وعناصر من الشرطة العسكرية وقوات التدخل السريع، لمعاونة عناصر الشرطة المدنية في تأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية، في نطاق مسؤوليتها، وتنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التي تجوب الشوارع والميادين الرئيسية، لبث الطمأنينة وتوفير الأمن للمواطنين خلال الاحتفالات، والتصدي لأي محاولة للخروج عن القانون.