حريق هائل استدعى تدخّل جماعي لفرق الدفاع المدني في جازان

شبّ حريق هائل، فجر اليوم الأربعاء، في أحد المستودعات المجاورة لمقر المبنى القديم لأحد المستشفيات الخاصة الواقعة شرق دوار التوحيد في مدينة جازان، الأمر الذي استنفر فرق الدفاع المدني في المدينة، وفرق المحافظات المجاورة كأبو عريش وصبيا وأحد المساحة، حيث أخذت فرق الدفاع المدني والجهات المختصة كافة التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار النيران، ليبدأ رجال الدفاع المدني بعدها عملية إخماد الحريق الذي استمر لساعات بسبب شدة النيران وكثافة الدخان.

وأكّدت مصادر مطّلعة بأنّ رجال الدفاع المدني في جازان لم يتمكنوا من إخماد الحريق بمفردهم من شدته، الأمر الذي اضطر مديرية الدفاع المدني في المدينة إلى طلب دعم إضافي من المحافظات المجاورة، لإخماد الحريق الذي نشب في منطقة مأهولة بالسكان وبالأماكن التجارية، ولم يتبيّن سبب نشوب الحريق في المستودع، ولم تحدّد بعد قيمة الخسائر التي أسفرت عنه.