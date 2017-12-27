حريق هائل استدعى تدخّل جماعي لفرق الدفاع المدني في جازان

شبّ حريق هائل، فجر اليوم الأربعاء، في أحد المستودعات المجاورة لمقر المبنى القديم لأحد المستشفيات الخاصة الواقعة شرق دوار التوحيد في مدينة جازان، الأمر الذي استنفر فرق الدفاع المدني في المدينة، وفرق المحافظات المجاورة كأبو عريش وصبيا وأحد المساحة، حيث أخذت فرق الدفاع المدني والجهات المختصة كافة التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار النيران، ليبدأ رجال الدفاع المدني بعدها عملية إخماد الحريق الذي استمر لساعات بسبب شدة النيران وكثافة الدخان.
وأكّدت مصادر مطّلعة بأنّ رجال الدفاع المدني في جازان لم يتمكنوا من إخماد الحريق بمفردهم من شدته، الأمر الذي اضطر مديرية الدفاع المدني في المدينة إلى طلب دعم إضافي من المحافظات المجاورة، لإخماد الحريق الذي نشب في منطقة مأهولة بالسكان وبالأماكن التجارية، ولم يتبيّن سبب نشوب الحريق في المستودع، ولم تحدّد بعد قيمة الخسائر التي أسفرت عنه.
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ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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