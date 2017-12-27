أميركا تفصح عن عدد عناصر داعش المتبقّي في العراق وسورية

كشف المتحدّث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الكولونيل، رايان ديلون، تقديرًا جديدًا مفاجئًا للعدد المتبقي من عناصر التنظيم في العراق وسورية، معلنًا بتصريح لموقع Military.com، نقلته نقلت قناة "سي إن إن" الأميركية، أورد فيه "حتى اليوم، كانت التقديرات تشير إلى وجود أقل من 3000 عنصر، إلّا أنّ التقديرات الأخيرة تشير إلى وجود حوالي ألف عنصر في سورية والعراق"، لافتًا إلى أنّ عدد الطلعات الجوية التي قام بها التحالف خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي انخفضت إلى حوالي 300 طلعة مقارنة مع 700 طلعة جوية في تشرين الأول/أكتوبر و1500 طلعة في أيلول/سبتمبر من نفس العام.