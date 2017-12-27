أميركا تفصح عن عدد عناصر داعش المتبقّي في العراق وسورية

كشف المتحدّث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الكولونيل، رايان ديلون، تقديرًا جديدًا مفاجئًا للعدد المتبقي من عناصر التنظيم في العراق وسورية، معلنًا بتصريح لموقع Military.com، نقلته نقلت قناة "سي إن إن" الأميركية، أورد فيه "حتى اليوم، كانت التقديرات تشير إلى وجود أقل من 3000 عنصر، إلّا أنّ التقديرات الأخيرة تشير إلى وجود حوالي ألف عنصر في سورية والعراق"، لافتًا إلى أنّ عدد الطلعات الجوية التي قام بها التحالف خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي انخفضت إلى حوالي 300 طلعة مقارنة مع 700 طلعة جوية في تشرين الأول/أكتوبر و1500 طلعة في أيلول/سبتمبر من نفس العام.
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ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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