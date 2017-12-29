شمول المواطنين فوق الـ60 عامًا بالتأمين الصحي في الأردن

قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي شمول المواطنين فوق الـ 60 عامًا بمظلة التأمين الصحي.
ويأتي القرار استكمالًا لسياسة الحكومة بتوسيع مظلة التأمين الصحي وصولًا إلى التأمين الصحي الشامل للأردنيين كافة، وقررت الحكومة شمول المواطنين فوق الـ 80 عامًا بالتأمين الصحي، ثم قررت شمول من هم فوق الـ 70 عامًا واليوم تم شمول الأردنيين الذين تزيد أعمارهم عن ستين عامًا .
وجاء قرار شمول اأاردنيين فوق الـ 60 عامًا بالتأمين الصحي والمقدر كلفته نحو 25 مليون دينار استمرارًا لتوجه الحكومة ونهجها للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين ومنها الخدمات الصحية.
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شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
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