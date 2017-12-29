شمول المواطنين فوق الـ60 عامًا بالتأمين الصحي في الأردن

قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي شمول المواطنين فوق الـ 60 عامًا بمظلة التأمين الصحي.

ويأتي القرار استكمالًا لسياسة الحكومة بتوسيع مظلة التأمين الصحي وصولًا إلى التأمين الصحي الشامل للأردنيين كافة، وقررت الحكومة شمول المواطنين فوق الـ 80 عامًا بالتأمين الصحي، ثم قررت شمول من هم فوق الـ 70 عامًا واليوم تم شمول الأردنيين الذين تزيد أعمارهم عن ستين عامًا .

وجاء قرار شمول اأاردنيين فوق الـ 60 عامًا بالتأمين الصحي والمقدر كلفته نحو 25 مليون دينار استمرارًا لتوجه الحكومة ونهجها للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين ومنها الخدمات الصحية.