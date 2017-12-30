متطرّف مصري يعبّر عن سعادته لنجاح العمليات المتشددة

أكّد أحد العناصر المتطرّفة التابعة إلى جماعة الإخوان، محمد حسين سيد، أن حركة "لواء الثورة" الإخوانية والتي انضم إليها، قامت بالعديد من العمليات المتطرّفة ، مثل اغتيال العميد عادل رجائي، واستهداف كمين العجيزي في المنوفية، وتفجير مركز تدريب أمني في طنطا.

وأضاف "سيد"، خلال حلقة خاصة للإعلامي رامي رضوان، على قناة "دي ام سي"، في تحقيق شامل عن جماعة الأخوان والعمليات المتطرّفة، أنه كان المسؤول عن تصنيع المتفجرات التي تُنفذ بها تلك العمليات، مشيرًا إلى أنه كان يشعر بالسعادة عند علمه بنجاح العمليات ووقوع الشهداء.