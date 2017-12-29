وزارة الداخلية المصرية تعلن عن إحباط هجوم إرهابي في مدينة العريش

أعلنت وزارة الداخلية المصرية إحباط هجوم إرهابي في مدينة العريش في شمال سيناء، ومقتل إرهابي في مواجهات مع قوات الأمن في العريش. وقالت وزارة الداخلية، في بيان مساء اليوم الخميس، إن معلومات قطاع الأمن الوطني رصدت اعتزام بعض العناصر الإرهابية تنفيذ عمل إرهابي في منطقة "الساحة الشعبية" في مدينة العريش، فتم إعداد بعض الأكمنة بالموقع وحال استشعار تلك العناصر بوجود القوات بادرت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، مما دفع القوات للتعامل معهم ونتج عن ذلك مقتل أحدهم وإصابة آخر ضمن الهاربين، وتم العثور بحوزة الإرهابي القتيل على طبنجة عيار 9 مم مُذخرة بـ 6 طلقات.

وأضافت وزارة الداخلية أن الإرهابي القتيل يُدعى محمود حسن سالمان أبو عنقة، واسمه الحركي "جلال"، (من مواليد 25/1/1999 بشمال سيناء ويقيم في وادى العريش "بئر 18 /المزرعة"، بدون عمل)، موضحة أنه سبق أن شارك في العديد من العمليات العدائية تجاه القوات بالعريش أبرزها السطو على فرع البنك الأهلي في 16 أكتوبر الماضي، والتعدي على كمين "السبيل" الأمني في 24 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016 واغتيال أمين شرطة في إدارة المرافق في 27 أكتوبر/تشرين الأول عام 2016، فضلاً عن تورطه في عمليات تصنيع وزرع العبوات الناسفة بمسارات تحرك القوات بالعريش. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتتولي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.