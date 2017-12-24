الأمن المصري يؤكّد أنّ حادثة مقهى العياط جنائية

أكد مصدر أمني في مديرية أمن الجيزة أن عدد القتلى في واقعة الهجوم على مقهى العياط ارتفع إلى 3 أشخاص، و6 مصابين.
وتابع أن التحريات الأولية رجحت أن سبب الحادث جنائي وليس متطرّفًا، وتبين من أقوال الشهود والمصابين أن المتهمين 4 ملثمين يستقلون دراجتين بخاريتين فتحوا النار على رواد المقهى.
وانتقل عدد من قيادات مديرية أمن الجيزة إلى قرية العامرية بالعياط للوقوف على ظروف وملابسات الحادث الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وفرضت قوات الأمن كرودنا أمنيا في محيط مدن وقرى جنوب الجيزة، وشددت الإجراءات بالكمائن والارتكازات الأمنية، للتضيق على الجناة وملاحقتهم.
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نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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