الأمن المصري يؤكّد أنّ حادثة مقهى العياط جنائية

أكد مصدر أمني في مديرية أمن الجيزة أن عدد القتلى في واقعة الهجوم على مقهى العياط ارتفع إلى 3 أشخاص، و6 مصابين.

وتابع أن التحريات الأولية رجحت أن سبب الحادث جنائي وليس متطرّفًا، وتبين من أقوال الشهود والمصابين أن المتهمين 4 ملثمين يستقلون دراجتين بخاريتين فتحوا النار على رواد المقهى.

وانتقل عدد من قيادات مديرية أمن الجيزة إلى قرية العامرية بالعياط للوقوف على ظروف وملابسات الحادث الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وفرضت قوات الأمن كرودنا أمنيا في محيط مدن وقرى جنوب الجيزة، وشددت الإجراءات بالكمائن والارتكازات الأمنية، للتضيق على الجناة وملاحقتهم.