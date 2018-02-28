الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ جديد مضاد للدروع

كشف الحرس الثوري الإيراني عن صاروخ جديد مضاد للدروع، يطلق عليه اسم "آذرخش". ويصل وزن الصاروخ الجديد إلى نحو 70 كيلوغراما، فيما يبلغ قطره 127 مليمترا وطوله 3096 ميلمترا، وهو قادر على تدمير أهداف برية من مسافة 10 كيلومترات على ارتفاعات منخفضة.
وتبلغ السرعة القصوى للصاروخ 550 مترًا في الثانية. وحضر القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري إلى جانب قادة آخرين مراسم إزاحة الستار عن هذا المشروع. وإلى جانب الكشف عن الصاروخ "آذرخش"، تمت إزاحة الستار كذلك عن الرشاش "سعير"، ومروحيات "مي-17" المزودة بمنظومات للرؤية الليلية.
GMT 04:49 2017 الخميس ,14 كانون الأول / ديسمبرالحرس الثوري الإيراني يستعد للدخول إلى إعادة إعمار سورية
GMT 10:24 2017 الأحد ,03 كانون الأول / ديسمبرمايك بومبيو يعرب عن قلقه بشأن سلوك إيران وتهديدها للعراق
GMT 13:51 2017 الأحد ,26 تشرين الثاني / نوفمبرطهران تهدد أوروبا بزيادة مدى صواريخها لأكثر من ألفي كيلومتر
GMT 02:59 2017 الجمعة ,24 تشرين الثاني / نوفمبرالحرس الثوري الإيراني يتعهد بزيادة دعم الحوثيين في اليمن
GMT 06:13 2017 الأربعاء ,01 تشرين الثاني / نوفمبرالحرس الثوري الإيراني يؤكد أن غالبية القوات الأميركية في مرمى صواريخه
أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
أرسل تعليقك