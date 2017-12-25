الحكم بإعدام 6 متهمين في البحرين لتشكيل خلية متطرفة

قضت المحكمة العسكرية الكبرى في البحرين بإعدام 6 متهمين، من بينهم جندي بعد إدانتهم بتهم من بينها تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، وفقا لوكالة أنباء البحرين. وأضافت الوكالة أن المحكمة حكمت على 7 أشخاص آخرين في القضية بالسجن 7 سنوات، وأسقطت عنهم الجنسية، فيما برأت ساحة 5 أشخاص.

وشملت القضية 18 متهما، حوكم 8 منهم غيابيا لهروبهم إلى العراق و إيران. ولدى من ثبتت إدانتهم الحق في الطعن على الحكم بمحكمة الاستئناف العسكرية العليا.