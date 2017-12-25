الحكم بإعدام 6 متهمين في البحرين لتشكيل خلية متطرفة

قضت المحكمة العسكرية الكبرى في البحرين بإعدام 6 متهمين، من بينهم جندي بعد إدانتهم بتهم من بينها تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، وفقا لوكالة أنباء البحرين. وأضافت الوكالة أن المحكمة حكمت على 7 أشخاص آخرين في القضية بالسجن 7 سنوات، وأسقطت عنهم الجنسية، فيما برأت ساحة 5 أشخاص.
وشملت القضية 18 متهما، حوكم 8 منهم غيابيا لهروبهم إلى العراق و إيران. ولدى من ثبتت إدانتهم الحق في الطعن على الحكم بمحكمة الاستئناف العسكرية العليا.
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أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
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