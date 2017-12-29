التحالف الدولي يعلن تنفيذ 14104 ضربة ضد داعش في العراق منذ 2014 ​

أعلن التحالف الدولي، الجمعة، تنفيذه 14 ألفا و104 ضربة ضد مواقع تنظيم "داعش" في العراق منذ 2014. وقال مدير المكتب الإعلامي للتحالف الدولي توماس فيل، إن "عدد ضربات التحالف الدولي بلغ إجمالي منذ أيلول/سبتمبر 2014 وحتى 27 كانون الأول/ديسمبر 2017 في العراق، 14104 ضربة".
وأضاف فيل، أن "تنفيذ الضربات هي جزء من عملية العزم الصلب وهي عملية تدمير داعش في العراق وسورية". وأشار إلى أن "هذه الأرقام تتضمن جميع الضربات التي نفذتها الطائرات المقاتلة والهجومية أو القاذفة أو المروحية أو الموجهة من بعد، وكذلك المدفعية الصاروخية والمدفعية التكتيكية البرية".
وأوضح فيل، أن "عام 2015 كان لدى داعش ما بين 3500 إلى 4500 عنصر يحاولون فرض خلافتهم المزيفة على شعبي العراق وسورية، واليوم تقدر أعدادهم بالعراق وسورية 1000 متطرف". وعام 2014، سيطر "داعش" على ثلث مساحة العراق عام 2014 إلا ان القوات العراقية وبدعم من قوات التحالف الدولي استعاد تلك الأراضي بعد معارك مع التنظيم.
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شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
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