التحالف الدولي يعلن تنفيذ 14104 ضربة ضد داعش في العراق منذ 2014 ​

أعلن التحالف الدولي، الجمعة، تنفيذه 14 ألفا و104 ضربة ضد مواقع تنظيم "داعش" في العراق منذ 2014. وقال مدير المكتب الإعلامي للتحالف الدولي توماس فيل، إن "عدد ضربات التحالف الدولي بلغ إجمالي منذ أيلول/سبتمبر 2014 وحتى 27 كانون الأول/ديسمبر 2017 في العراق، 14104 ضربة".

وأضاف فيل، أن "تنفيذ الضربات هي جزء من عملية العزم الصلب وهي عملية تدمير داعش في العراق وسورية". وأشار إلى أن "هذه الأرقام تتضمن جميع الضربات التي نفذتها الطائرات المقاتلة والهجومية أو القاذفة أو المروحية أو الموجهة من بعد، وكذلك المدفعية الصاروخية والمدفعية التكتيكية البرية".

وأوضح فيل، أن "عام 2015 كان لدى داعش ما بين 3500 إلى 4500 عنصر يحاولون فرض خلافتهم المزيفة على شعبي العراق وسورية، واليوم تقدر أعدادهم بالعراق وسورية 1000 متطرف". وعام 2014، سيطر "داعش" على ثلث مساحة العراق عام 2014 إلا ان القوات العراقية وبدعم من قوات التحالف الدولي استعاد تلك الأراضي بعد معارك مع التنظيم.