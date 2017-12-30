عُمر البشير يُعلن حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا

ذكرت وكالة السودان للأنباء، السبت أن الرئيس السوداني عُمر البشير أصدر مرسومًا بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا، ويسري مفعوله لمدة ستة أشهر، ويأتي هذا في إطار حملات مستمرة لنزع السلاح، بدأت قرب دارفور والنيل الأزرق في أكتوبر/تشرين الأول.