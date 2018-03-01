علي خامنئي يصف بشار الأسد بالمناضل والمقاوم الكبير

علَّل المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، ما تصفها منظمات دولية بجرائم دولية ارتكبها رئيس النظام السوري بشار الأسد ضد شعبه، ووصفه بالمناضل والمقاوم الكبير، وقال خامنئي عند استقباله وزير أوقاف النظام السوري، محمد عبدالستار السيد والوفد المرافق له، الخميس، إن الأسد مناضل ومقاوم كبير، ظل رابط الجأش ثابت القدم، وهو أمر مهم جدًا لأي شعب، على حد تعبيره.

واعتبر المرشد الإيراني سورية بأنها في الخط الأول للمقاومة، قائلًا "من واجبنا دعم صمودها"، ويذكر أنه خلال زيارة وزير أوقاف النظام السوري، أعلن "كلية المذاهب" الإيرانية في دمشق، خلال لقاء جمعه، الأربعاء، في طهران، مع رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي.

ويأتي إعلان هذه الكلية، بعدما أعلن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى للنظام الإيراني للشؤون الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي، عن فتح فروع للجامعة الإسلامية الحرة الإيرانية آزاد، في كل من سورية والعراق ولبنان، وهو ما اعتبره مراقبون تمددًا لنفوذ إيران.