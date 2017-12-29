ذكرت وسائل إعلام تركية، الجمعة، أن أنقرة وموسكو وقعتا اتفاقًا يستكمل إمداد تركيا بصواريخ إس -400 الروسية المضادة للطيران، في خطوة أثارت قلق دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وستمد روسيا تركيا بـ4 وحدات من منظومة صواريخ إس 400 مقابل 2.5 مليار دولار.
وكان مسؤولون روس ذكروا في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري أن تركيا ستدفع 45 في المائة من التكلفة مقدمًا، بينما ستمنحها روسيا قروضًا تغطي باقي التكلفة، ويتوقع أن تبدأ موسكو في تسليم أول الوحدات الصاروخية إلى أنقرة في مارس/أذار 2020.
وأججت الصفقة قلقًا في الغرب بالنظر إلى كون تركيا عضوًا في حلف شمال الأطلسي، إذ لا يمكن دمج منظومة الصواريخ الروسية في الهيكل العسكري للحلف، ووقعت تركيا اتفاقًا أوليًا مع روسيا لشراء صواريخ إس-400، في سبتمبر/أيلول الماضي، في أول صفقة كبري لأنقرة لشراء أسلحة من موسكو.
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شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
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