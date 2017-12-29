ذكرت وسائل إعلام تركية، الجمعة، أن أنقرة وموسكو وقعتا اتفاقًا يستكمل إمداد تركيا بصواريخ إس -400 الروسية المضادة للطيران، في خطوة أثارت قلق دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وستمد روسيا تركيا بـ4 وحدات من منظومة صواريخ إس 400 مقابل 2.5 مليار دولار.

وكان مسؤولون روس ذكروا في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري أن تركيا ستدفع 45 في المائة من التكلفة مقدمًا، بينما ستمنحها روسيا قروضًا تغطي باقي التكلفة، ويتوقع أن تبدأ موسكو في تسليم أول الوحدات الصاروخية إلى أنقرة في مارس/أذار 2020.

وأججت الصفقة قلقًا في الغرب بالنظر إلى كون تركيا عضوًا في حلف شمال الأطلسي، إذ لا يمكن دمج منظومة الصواريخ الروسية في الهيكل العسكري للحلف، ووقعت تركيا اتفاقًا أوليًا مع روسيا لشراء صواريخ إس-400، في سبتمبر/أيلول الماضي، في أول صفقة كبري لأنقرة لشراء أسلحة من موسكو.