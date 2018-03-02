نقل سلفاكير ميارديت إلى جنوب أفريقيا للعلاج بعد تدهور صحته

كشفت تقارير في جوبا أن صحة رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت تدهورت، ونقِل سراً إلى جنوب أفريقيا للعلاج، قبل أن تنشب خلافات عميقة بين مجلس أعيان قبيلة الدينكا، كبرى قبائل البلاد والتي يتحدر منها سلفاكير، في شأن اختيار خليفة له.
وأفادت التقارير بأن مجلس أعيان قبيلة الدينكا اختار قائد الفرقة الثالثة للجيش الجنرال دينق وول خلفاً لسلفاكير بعد ترقيته الى رتبة مُشير، إثر رفض المجلس اقتراح القيادي جشوا داو تعيين وزير الدفاع كول ميانق خلفاً للرئيس خلال فترة غيابه.
إلى ذلك، اندلعت مواجهات دموية بين الجيش وقوات المعارضة المسلحة فى منطقة ياي، ما أسفر عن مقتل قائد قاعدة يانكونيى العسكرية الجنرال فليكس ليكامبو، إضافة الى سقوط عشرات الضحايا من الجانبين.
وقال الناطق باسم قوات المعارضة الجنرال وليم جاركوث إن «جنود الجيش الحكومي خرجوا من قاعدتهم داخل مدينة يايي، وهاجموا مواقع المتمردين في يانكونيى، مشيراً الى مقتل 27 جندياً و9 من قواته بينهم الجنرال فليكس في المعارك.
كما اندلعت اشتباكات بين الجيش وقوات المعارضة بقيادة رياك مشار فى قرى مودييت وثاركوير بمقاطعة اوروا، حيث قضى 17 مدنياً بينهم 4 أطفال نتيجة حرق الجيش مدرسة فى بلدة يواي.
وأكد الناطق باسم الجيش لول روى كوناج اندلاع اشتباكات مع قوات المُعارضة في موديت، وأقرّ بمقتل جنديين، على صعيد آخر، أعلن وزير الإعلام في جنوب السودان، مايكل مكوي، أن التهديدات الدولية بفرض حظر للأسلحة على جوبا لن تغير موقفها في جولة المفاوضات الثالثة للسلام مع الجماعات المعاضة، والتي ستستضيفها أديس أبابا خلال الفترة المقبلة. وقال:» لا نخشى شيئاً، ولن نتراجع عن مواقفنا»، وكانت الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي فرضا عقوبات على مكوي لاتهامه بعرقة عملية السلام.
GMT 16:14 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبرايرالإعلان عن تغييرات واسعة في قيادة القوات المسلحة السودانية
GMT 02:54 2018 الإثنين ,26 شباط / فبرايرإبراهيم غندور يُؤكّد بَدء الحوار السوداني-الأميركي في آذار المقبل
GMT 08:26 2018 الأحد ,25 شباط / فبرايروزير الخارجية السوداني يكشف موعد عودة سفير بلاده إلى القاهرة
GMT 05:46 2018 الأحد ,25 شباط / فبرايرمساعد الرئيس السوداني يُؤكّد الاستعداد لإجراء تعديل وزاري
GMT 07:12 2018 الجمعة ,23 شباط / فبرايرالحزب الحاكم بالسودان يعفي نائب رئيسه من منصبه
أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
أرسل تعليقك