سلم شيوخ يمثلون المنظمة الوطنية للزوايا المرزوقية رئيس البرلمان السعيد بوحجة، رسالة تطالب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالترشح رسميًا لولاية خامسة "من أجل مواصلة مسيرة البناء والأعمال، والحفاظ على الاستقرار"، وذلك خلال زيارة بوحجة برفقة شخصيات وطنية ونواب منطقة بنهار في الجلفة جنوب الجزائر، حيث التقى مطولًا بشيوخ الزاوية وعلى رأسهم رابح باسين عميد مشيخة المنظمة النافذة.
وقبل شهر فاجئ باسين الساحة السياسية بتوجيهه أول دعوة للرئيس بوتفليقة للترشح لولاية خامسة، وقال حينها إن "التفكير في مرشح آخر بوجود بوتفليقة حرام ما دام في صحة جيدة وينفذ كل مهماته"، ثم بدأت منظمات الزوايا في نقل مطلب ترشح بوتفليقة الى مستوى آخر، وسط حال ترقب لدى أنصار الرئيس، علمًا أنه سبق أن طافت المنظمات لأشهر بوزير الطاقة السابق شكيب خليل بعد تبرئته وعودته من منفاه في الولايات المتحدة.
ولا يمكن توقع سيناريو مختلف عن ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، إذ إن منظمات الزوايا لا تغامر بدعوة في هذا الحجم بلا انتظار تجسيد طلبها، وقد يحيّد ذلك رئيس الوزراء أحمد أويحيى، أكبر منافس محتمل لبوتفليقة، على رغم أنه يكرر دائمًا بأنه لن يترشح أبدًا ضد الرئيس.
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