كاظم الساهر يرتبط رسميًا بفتاة تدعى سارة التونسية

أكد وسام، نجل الفنان العراقي كاظم الساهر، ارتباط والده رسميًا بفتاة تُدعى "سارة التونسية"، وذلك حسبما نشره الصحفي السوري ربيع هنيدي، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.
تداول، مُنذ قليل، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور التي تجمع بين كاظم الساهر، وحبيبته الشابة "سارة" من صفاقس التونسية، والتي انتشرت أخبار ارتباطهما، مُنذ بداية ظهورها برفقته خلال تصويره للموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز"، وقد اجتاحت في الساعات القليلة الماضية صور الفنان كاظم الساهر مع خطيبته التونسية، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بواسطة عدد من متابعي وجمهور النجم العراقي وذلك بعد ظهورهما سويّا في عشاء عائلي بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجليه " وسام وعمر" ومجموعة من أصدقائهم.
ويُشار الى أن الصحفي العراقي حيدر النعيمي، أكد الخبر عبر حسابه بموقع facebook، حيث أوضح أنّه بعد عزوف كاظم الساهر عن الزواج لمدّة 18 سنة، أو بعد طلاق زوجته الأولى، قرّر أخيرا دخول القفص الذهبي.
من جانب آخر التزم الفنان كاظم الساهر الصمت، وعدم الرد على الأخبار المتداولة حتى الآن، ونشر مؤخرًا عبر حسابه بموقع الصور إنستجرام، ترويجًا لحفله المُقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الجمعة ٢ مارس ٢٠١٨.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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