وزير الصحة المصري يجري عملية جراحية دقيقة لأحد مصابى كنيسة حلوان

أجرى الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، مساء اليوم، عملية جراحية ناجحة لسيدة أصيبت بحادث كنيسة حلوان وتم تحويلها اليوم من مستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان إلى مستشفى معهد ناصر.
أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أجرى العملية للمصابة ومعه طاقم طبي من الجراحين المتخصصين، حيث كانت تعاني من كسر متفتت مفتوح ومدخل لرصاصة أعلى عظمة العضد، وخلع بالكتف الأيسر، لافتاً إلى أنه تم تثبيت الكسر بشريحة ومسامير، وحالتها الصحية مستقرة.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه جاري نقل مصاب بمستشفى حلوان العام إلى مستشفى معهد ناصر لإجراء تدخل جراحي وتلقي العلاج اللازم.
يذكر أن الشرطة أحبطت صباح اليوم الجمعة محاولة استهداف إرهابيين لكنيسة بمدينة حلوان، واستشهد ٩ من المواطنين الأبرياء، وأصيب ٥، وقد رفع وزير الصحة والسكان درجة الاستعدادات إلى القصوى بكافة مستشفيات الجمهورية.
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