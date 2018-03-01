شريف منير يعلّق على فسخ خطوبة ابنته من محمود حجازي

نشر الفنان شريف منير، منشورًا على صفحته الخاصة عبر "إنستغرام"، تعليقا علي فسخ خطوبة ابنته أسما من الممثل الشاب محمود حجازي، حيث نشر صورة مكتوبا عليها: "إحساس صعب إنك تسيب حد عشان متأكد 100% إنه ما ينفعش تكمل معاه وفي نفس الوقت متأكد 200% إنك مش هتعرف تبقي مبسوط مع حد تاني غيره".
وجاء هذا التعليق بعد أن تداولت تقارير إعلامية خبر انفصال ابنته عن محمود حجازي، حيث نشرت أسما على حسابها الشخصي "فيسبوك": لا شيء يبقى للأبد، الحمد لله على كل شي"، وحوّلت حالتها الاجتماعية من مرتبطة إلى عزباء، لتشير من خلال ذلك إلى أنها انفصلت عن خطيبها الفنان محمود حجازي الذي أعلن خطبته منها منذ أشهر قليلة.
GMT 22:07 2018 الجمعة ,02 شباط / فبرايرالفنان شريف منير ينشر صورة له مع الدكتور مجدى يعقوب
أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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