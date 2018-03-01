شريف منير يعلّق على فسخ خطوبة ابنته من محمود حجازي

نشر الفنان شريف منير، منشورًا على صفحته الخاصة عبر "إنستغرام"، تعليقا علي فسخ خطوبة ابنته أسما من الممثل الشاب محمود حجازي، حيث نشر صورة مكتوبا عليها: "إحساس صعب إنك تسيب حد عشان متأكد 100% إنه ما ينفعش تكمل معاه وفي نفس الوقت متأكد 200% إنك مش هتعرف تبقي مبسوط مع حد تاني غيره".

وجاء هذا التعليق بعد أن تداولت تقارير إعلامية خبر انفصال ابنته عن محمود حجازي، حيث نشرت أسما على حسابها الشخصي "فيسبوك": لا شيء يبقى للأبد، الحمد لله على كل شي"، وحوّلت حالتها الاجتماعية من مرتبطة إلى عزباء، لتشير من خلال ذلك إلى أنها انفصلت عن خطيبها الفنان محمود حجازي الذي أعلن خطبته منها منذ أشهر قليلة.