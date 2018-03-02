استعرض الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامى، مراحل تكوين الجنين وفق تتابعها فى القرآن الكريم والنظريات العلمية، مستخلصا مساحة التوافق الكبيرة بين الدين والعلم فى هذه المسـألة.

وقارن عمرو خالد، فى حلقة من برنامجه "بالحرف الواحد" الذى يربط بين الدين والعلم والحياة كمثلث متكامل، ما قاله علم الأجنة فى مسألة مراحل تكوين الجنين، وما قاله القرآن منذ أكثر من 1400 سنة، قائلا: "بعدما يقذف الرجل السائل المنوى فى رحم المرأة، يكون السائل المنوى وقتها لزجا جدا، يُشبهه العلماء بالجيلى، وبعد مرور ما يقرب من نصف الساعة يفقد لزوجته ويتحول إلى قوام الماء الصافى".

وتابع الداعية الإسلامى عمرو خالد حلقته مستعرضا مساحات التوافق الأخرى بين مراحل تكوين الجنين بحسب علم الأجنة والتسلسل الطبى، والمراحل نفسها بحسب النص القرآنى، وصولا إلى اكتمال الجنين ونفخ الروح ومرحلة الولادة.