استعرض الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامى، مراحل تكوين الجنين وفق تتابعها فى القرآن الكريم والنظريات العلمية، مستخلصا مساحة التوافق الكبيرة بين الدين والعلم فى هذه المسـألة.
وقارن عمرو خالد، فى حلقة من برنامجه "بالحرف الواحد" الذى يربط بين الدين والعلم والحياة كمثلث متكامل، ما قاله علم الأجنة فى مسألة مراحل تكوين الجنين، وما قاله القرآن منذ أكثر من 1400 سنة، قائلا: "بعدما يقذف الرجل السائل المنوى فى رحم المرأة، يكون السائل المنوى وقتها لزجا جدا، يُشبهه العلماء بالجيلى، وبعد مرور ما يقرب من نصف الساعة يفقد لزوجته ويتحول إلى قوام الماء الصافى".
وتابع الداعية الإسلامى عمرو خالد حلقته مستعرضا مساحات التوافق الأخرى بين مراحل تكوين الجنين بحسب علم الأجنة والتسلسل الطبى، والمراحل نفسها بحسب النص القرآنى، وصولا إلى اكتمال الجنين ونفخ الروح ومرحلة الولادة.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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