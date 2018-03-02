محافظ الطائف يشهد احتفال الدفاع المدني في يومه العالمي

شهدَ محافظ الطائف؛ سعد بن مقبول الميموني، احتفال الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، تحت شعار "المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة" اليوم الخميس، بحضور مديري الدوائر الحكومية.

وألقى مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العقيد عمر عبيد المقذلي، كلمة رحب فيها بمحافظ الطائف، وقال: إن اليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام يأخذ جانبًا مهمًا في ترسيخ مفاهيم السلامة لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن الشراكة التي تجمع الدفاع المدني مع التعليم تستطيع أن تحقق الأهداف المنشودة.

وأثنى مدير الدفاع المدني على الإدارة العامة للتعليم على ما تقوم به من جهود في مجال التوعية، وشكر جميع الجهات المشاركة في معرض الدفاع المدني المقام بهذه المناسبة.

من جانب آخر، أثنى مدير عام التعليم، محمد عامر النفيعي، من خلال كلمة بهذه المناسبة على الدفاع المدني، وقال: إن شعار اليوم العالمي للدفاع المدني "المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة" آخذ في الاهتمام من جميع مدارس البنين والبنات؛ لما له من أهمية في نشر ثقافة السلامة، مؤكدًا أن التعاون بين التعليم والدفاع المدني سيكون له كبير الأثر في ترسيخ مفاهيم السلامة.

إثر ذلك توجه المحافظ وافتتح معرض الدفاع المدني تحت شعار "المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة"، واطلع على محتوى المعرض.