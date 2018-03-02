محافظ الطائف يشهد احتفال الدفاع المدني في يومه العالمي

شهدَ محافظ الطائف؛ سعد بن مقبول الميموني، احتفال الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، تحت شعار "المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة" اليوم الخميس، بحضور مديري الدوائر الحكومية.
وألقى مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العقيد عمر عبيد المقذلي، كلمة رحب فيها بمحافظ الطائف، وقال: إن اليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام يأخذ جانبًا مهمًا في ترسيخ مفاهيم السلامة لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن الشراكة التي تجمع الدفاع المدني مع التعليم تستطيع أن تحقق الأهداف المنشودة.
وأثنى مدير الدفاع المدني على الإدارة العامة للتعليم على ما تقوم به من جهود في مجال التوعية، وشكر جميع الجهات المشاركة في معرض الدفاع المدني المقام بهذه المناسبة.
من جانب آخر، أثنى مدير عام التعليم، محمد عامر النفيعي، من خلال كلمة بهذه المناسبة على الدفاع المدني، وقال: إن شعار اليوم العالمي للدفاع المدني "المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة" آخذ في الاهتمام من جميع مدارس البنين والبنات؛ لما له من أهمية في نشر ثقافة السلامة، مؤكدًا أن التعاون بين التعليم والدفاع المدني سيكون له كبير الأثر في ترسيخ مفاهيم السلامة.
إثر ذلك توجه المحافظ وافتتح معرض الدفاع المدني تحت شعار "المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة"، واطلع على محتوى المعرض.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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