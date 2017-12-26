مدرب الأهلي يحرج طفلاً طلب التقاط صورة معه

أحرج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، حسام البدري، طفلاً طلب التقاط صورة "سيلفي" معه بعد مباراة الفريق أمام وادي دجلة. ووقف البدري لالتقاط الصورة أثناء مغادرة ملعب "بتروسبورت"، لكنه دفع يد الطفل بصورة غاضبة واستقل سيارته بعدها.

وتعادل وادي دجلة مع الأهلي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري. ويذكر أن الأهلي أهدر سبع نقاط في آخر أربع مباريات خاضها في الدوري، بعد خسارته من مصر للمقاصة وتعادله مع طنطا.