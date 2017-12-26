مدرب الأهلي يحرج طفلاً طلب التقاط صورة معه

أحرج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، حسام البدري، طفلاً طلب التقاط صورة "سيلفي" معه بعد مباراة الفريق أمام وادي دجلة. ووقف البدري لالتقاط الصورة أثناء مغادرة ملعب "بتروسبورت"، لكنه دفع يد الطفل بصورة غاضبة واستقل سيارته بعدها.
وتعادل وادي دجلة مع الأهلي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري. ويذكر أن الأهلي أهدر سبع نقاط في آخر أربع مباريات خاضها في الدوري، بعد خسارته من مصر للمقاصة وتعادله مع طنطا.
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أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
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