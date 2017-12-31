احتفل نجم نادي الزمالك المصري السابق، محمود عبد الرازق، والشهير بـ” شيكابالا”، والمعار حاليًا لنادي الرائد السعودي، السبت، بحفلة خطوبته في أحد الفنادق الشهيرة بمدينة أسوان في صعيد مصر، وذلك على عروس مصرية تحمل الجنسية الكندية، في جو عائلي، وسط الأهل والأحباب وأصدقائه المقربين، حيث اقتصر الحفل على الأسرة والأصدقاء الحاملين لبطاقات الدعوى فقط دون غيرهم، وذلك وسط تشديدات أمنية من إدارة الفندق في أسوان، وحرصت العروسة على تسريحة الشعر "الكيرلي"، مما جعل لها ظهور وإطلاله فريدة بين الحضور.

وطلب نجم الكرة المصرية ومنتخب مصر من لإدارة الفندق التشديد الأمني على دخول الأفراد الحاملين لبطاقات الدعوى، وعدم دخول أي شخص لا يحمل البطاقة، مؤكدًا أن حفل الخطوبة عائلي.