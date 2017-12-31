احتفل نجم نادي الزمالك المصري السابق، محمود عبد الرازق، والشهير بـ” شيكابالا”، والمعار حاليًا لنادي الرائد السعودي، السبت، بحفلة خطوبته في أحد الفنادق الشهيرة بمدينة أسوان في صعيد مصر، وذلك على عروس مصرية تحمل الجنسية الكندية، في جو عائلي، وسط الأهل والأحباب وأصدقائه المقربين، حيث اقتصر الحفل على الأسرة والأصدقاء الحاملين لبطاقات الدعوى فقط دون غيرهم، وذلك وسط تشديدات أمنية من إدارة الفندق في أسوان، وحرصت العروسة على تسريحة الشعر "الكيرلي"، مما جعل لها ظهور وإطلاله فريدة بين الحضور.
وطلب نجم الكرة المصرية ومنتخب مصر من لإدارة الفندق التشديد الأمني على دخول الأفراد الحاملين لبطاقات الدعوى، وعدم دخول أي شخص لا يحمل البطاقة، مؤكدًا أن حفل الخطوبة عائلي.
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ظهرت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، مع صديقها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز، وهما في طريقهما لتناول الغداء في أحد المطاعم الأميركية في ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، حيث جذبت عدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة، مرتدية بلوفر مخطط من الألوان المحايدة، ونسقته مع سروال واسع من الجينز عالي الخصر. وأضافت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 48 عامًا، زوجًا من الأحذية السوداء المفتوحة ذات كعب عال، ما أضاف بعضًا من السنتيمترات إلى طولها، وأكملت المغنية العالمية إطلالتها بحقيبة يد جلدية سوداء، وبعض من الخواتم، بالإضافة إلى الأقراط الدائرية، والنظارات الشمسية، واختارت أن ترفع شعرها على شكل كعكة والذي ناسب مكياجها البرونزي اللامع، إضافة إلى أحمر الشفاة الوردي. وظهرت جنيفر لوبيز، التي تعد من أكثر الأزواج الناجحة، برفقة حبيبها رودريجيز، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي اتبع خطاها في الأناقة، حيث ارتدى سروالًا من الجينز الابيض، وقميصًا
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