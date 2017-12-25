شاب سعودي ينقذ حياة فتاة في تبوك ويتبرع لها بكليته

أنقذ شاب سعودي فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً ولا تربطهما أي صلة قرابة من الغسيل الكلوي الذي استمر معها لأكثر من 10 سنوات حيث كانت تعاني من الفشل منذ أن كان عمرها 6 سنوات بتبرعه بكليته لها.

وأجرت "سبق" اتصالاً بالمتبرع محمد جمعة البناء، الذي يتمتع بصحة جيدة، مبيناً أن فكرة التبرع كانت تراوده منذ سنوات حيث يقوم بالتردد للمستشفى مشترطاً التبرع لأخطر حالة صحية تعاني من الفشل الكلوي.

وقال: "أبلغني المستشفى بأن هناك فتاة بحاجة ماسة للتبرع وهو ما عرفته من تقاريرها الطبية، وقررت التبرع بعد أن تطابقت العينات، وقد أجريت العملية بنجاح في مستشفى الملك سلمان العسكري في تبوك".