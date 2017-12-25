شاب سعودي ينقذ حياة فتاة في تبوك ويتبرع لها بكليته

أنقذ شاب سعودي فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً ولا تربطهما أي صلة قرابة من الغسيل الكلوي الذي استمر معها لأكثر من 10 سنوات حيث كانت تعاني من الفشل منذ أن كان عمرها 6 سنوات بتبرعه بكليته لها.
وأجرت "سبق" اتصالاً بالمتبرع محمد جمعة البناء، الذي يتمتع بصحة جيدة، مبيناً أن فكرة التبرع كانت تراوده منذ سنوات حيث يقوم بالتردد للمستشفى مشترطاً التبرع لأخطر حالة صحية تعاني من الفشل الكلوي.
وقال: "أبلغني المستشفى بأن هناك فتاة بحاجة ماسة للتبرع وهو ما عرفته من تقاريرها الطبية، وقررت التبرع بعد أن تطابقت العينات، وقد أجريت العملية بنجاح في مستشفى الملك سلمان العسكري في تبوك".
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تقضي عارضة الأزياء بلاك شاينا، أول احتفال لعيد الميلاد مع ابنتها دريم من خطيبها السابق روب كارداشيان، نجم التليفزيون، وفي أحدث ظهور لها، لفتت النجمة الأميركية الأنظار لها بإطلالتها المثيرة أثناء خروجها للتسوق يوم السبت. وارتدت شاينا فستانًا قصيرًا ضيقًا مخططًا بألوان محايدة أبرز منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية مما جذب الأنظار إليها، ونسقته مع زوج من الأحذية فوق الركبة مطابقة، مع حزام أسود وحقيبة جلدية مطابقة. وصففت نجمة تليفزيون الواقع، شعرها الأشقر على شكل موجات لينسدل بطبيعته على كتفيها وظهرها، مع مكياج ناعم. ونشرت شاينا، الأسبوع الماضي،عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" صورة لأطفالها " كينج كايرو" (5 أعوام)، و"دريم" (13 شهرًا) بملابس بابا نويل يوم الأربعاء الماضي، وكان كلاهما يرتديان قبعات احتفالية. واستحوذ خلاف شاينا مع خطيبها اهتمام الاعلام في الشهور الأخيرة حيث شن روب كارداشيان شقيق
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