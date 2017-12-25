الملك سلمان يهنى سيباستيان بينييرا بفوزه برئاسة تشيلى

بعث العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة الرئيس سيباستيان بينييرا بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية فى جمهورية تشيلى.
وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهانى وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية تشيلى الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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