الملك سلمان يهنى سيباستيان بينييرا بفوزه برئاسة تشيلى

بعث العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة الرئيس سيباستيان بينييرا بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية فى جمهورية تشيلى.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهانى وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية تشيلى الصديق المزيد من التقدم والازدهار.