محمد بن راشد يشهد كأس جميلتي جميلتي المخصص للأفراس

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، ثالث أيام مهرجان محمد بن راشد للقدرة، بإقامة كأس جميلتي المخصص للأفراس لمسافة 120 كيلومتراً، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بحضور رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بمشاركة 197 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات في الدولة.

وفاز الفارس راشد حمود الجنيبي بلقب السباق، باحتلاله المركز الأول بعد حلوله في المركز السادس في المرحلة الأولى، والسابع في المرحلة الثانية، قبل أن يحتل الصدارة في المرحلة الثالثة ويحافظ عليها في المرحلة الرابعة، على صهوة الفرس «رغد»، مسجلاً زمناً قدره 4:28:15 ساعات، بينما جاءت في المركز الثاني الفارسة فاطمة جاسم المري على صهوة الفرس «جيريكو فرانسيس» المملوك لإسطبلات دباوي، مسجلة زمناً قدره 4:29:24 ساعات، وحلت في المرتبة الثالثة الفارسة الأرجنتينية ميلينا مينديز على صهوة الفرس «فلورديل كاريب» المملوك لإسطبلات الريف عجبان، مسجلة زمناً قدره 4:32:25 ساعات.

وفي تفاصيل السباق، تصدر الفارس الهندي سومر سينغ المرحلة الأولى من السباق لمسافة 40 كيلومتراً، باحتلاله المركز الأول على صهوة الفرس «ناكاتال» المملوك لإسطبل الأجيال، مسجلاً زمناً قدره 1:20:49 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد أحمد الحربي على صهوة الفرس «صيدا دولاندس» المملوك لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 1:28:54 ساعة، وجاءت في المركز الثالث الفارسة الإيرلندية إيمي لويس على صهوة الفرس «فاسانا» المملوك لإسطبلات البراري، مسجلة زمناً قدره 1:29:21 ساعة.

وفي المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً قفز الفارس عيسى محمد القبيسي من المركز الـ23 إلى الصدارة، على صهوة الفرس «شي شيفة» المملوك لإسطبلات ربدان، مسجلاً زمناً قدره 2:46:14 ساعة، كما تقدم الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم من المركز الخامس إلى الوصافة مسجلاً زمناً قدره 2:47:22 ساعة، وصعد الفارس سعيد أحمد الشامسي من المركز العاشر إلى الثالث على صهوة الفرس «إي أر جماج» المملوك لإسطبلات إم 7 للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 2:47:29 ساعة. واستمرت الإثارة والتغييرات في الصدارة بالمرحلة الثالثة لمسافة 27 كيلومتراً، بعدما تقدم الفارس راشد حمود الجنيبي من المركز السابع إلى الصدارة على صهوة الفرس «رغد»، مسجلاً زمناً قدره 3:52:33 ساعات، وتقدم الفارس سالم سعيد العويس من المركز التاسع إلى الوصافة على صهوة الفرس «دو كيربون» المملوك لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 3:53:42 ساعات، وتبعته في المركز الثالث الفارسة الأرجنتينية ميلينا مينديز متقدمة من المركز الـ11 على صهوة الفرس «فلورديل كاريب» المملوك لإسطبلات الريف عجبان، مسجلة زمناً قدره 3:54:03 ساعات.

وفي المرحلة الرابعة لمسافة 18 كيلومتراً، حافظ الفارس راشد حمود الجنيبي على موقعه في الصدارة، باحتلاله المركز الأول مسجلاً زمناً قدره 4:28:15 ساعات، بينما تقدمت الفارسة فاطمة جاسم المري من المركز الخامس إلى الوصافة على صهوة الفرس «جيريكو فرانسيس» المملوك لإسطبلات دباوي مسجلة زمناً قدره 4:29:24 ساعات، بينما حافظت الفارسة الأرجنتينية ميلينا مينديز على المركز الثالث، مسجلة زمناً قدره 4:32:25 ساعات.