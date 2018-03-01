مجلس وزراء الصحة العرب يدعو الدول الأعضاء لسرعة دعم اليمن

دعا مجلس وزراء الصحة العرب، الدول الأعضاء إلى توافر الخدمات الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي في اليمن بالتنسيق مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط، ووافق المجلس، في ختام أعمال دورته الـ49، الخميس، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة الأردن، على تقديم دعم عاجل لوزارة الصحة اليمنية بقيمة 100 ألف دولار أميركي لتوافر الحاجات العاجلة المطلوبة من أدوية ومستلزمات طبية في أقرب وقت ممكن.

وطلب المجلس من أمانته الفنية الإسراع في تقديم الدعم المقرر إلى وزارة الصحة الصومالية والبالغ 100 ألف دولار أميركي خصمًا من حساب الصندوق العربي للتنمية الصحية، ودعا المجلس، الدول العربية الأعضاء وجميع شركاء مجلس وزراء الصحة العرب إلى تنظيم احتفالات وفعاليات بمناسبة "يوم الصحة العربي" الذي يوافق الرابع من سبتمبر/ أيلول 2018 تحت شعار "صحة مستدامة للجميع" وموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما يتم في هذا الشأن، وحث المجلس وزراء الصحة في الدول العربية الأعضاء على العمل بالتعريف بيوم الصحة العربي من خلال مختلف وسائل الإعلام الوطنية لديها لمزيد من التوعية والتثقيف.

ووافق المجلس على مقترح دولة الكويت لإقامة احتفال سنوي في هذا اليوم تحت عنوان "يوم الطبيب العربي" لتكريم الأطباء العرب ذوي الإسهامات المتميزة عرفانًا بعطائهم الإنساني والمهني وتقديرًا لدورهم المهم لخدمة المجتمع، وطلب المجلس من دولة الكويت تقديم تصور متكامل حول الاحتفال السنوي بيوم الطبيب العربي وعرضه على الاجتماع المقبل للجنة الفنية الاستشارية للمجلس، ودعا المجلس اللجنة الفنية الاستشارية للتشريعات الصحية للاجتماع لإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون الاسترشادي الخاص بمكافحة التدخين والتبغ ومنتجاته وفقًا للملاحظات الواردة من كل من مصر والمغرب والبحرين وقطر وعرضه على الدورة المقبلة في جنيف في مايو/ آيار 2018.

وكلّف المجلس اللجنة الفنية الاستشارية للتشريعات الصحية بالعمل على إعداد مشروع القانون الاسترشادي العربي بشأن التأمين الصحي ودعوة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط للمشاركة في هذا الاجتماع، وقرر المجلس حظر التدخين بأشكاله كافة في الأماكن العامة والمغلقة وحظر الدعاية أو الإعلان أو الترويج عن التبغ ومنتجاته ومشتقاته ورفع هذا القرار إلى القمة العربية المقبلة في الرياض لاعتماده، ودعا المجلس الدول العربية الأعضاء إلى دعم اتحاد الممرضين والممرضات والقابلات العرب لتفعيل دوره والنهوض بقطاعات التمريض في الوطن العربي.

ورحب المجلس بطلب اتحاد الممرضين والممرضات العرب استضافة الاجتماع المقبل للجنة الاستشارية العربية للتمريض والقبالة، ووافق المجلس على طلب اتحاد الممرضين والممرضات العرب حضور اجتماعات الدورات العادية لمجلس وزراء الصحة العرب.