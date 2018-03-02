هجوم للمتشدّدين يستهدف السفارة الفرنسية في عاصمة بوركينا فاسو

تعرّضت السفارة الفرنسية في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، والمعهد الثقافي الفرنسي هناك إلى هجوم مسلّح، صباح الجمعة، وأكّد سفير فرنسا في منطقة الساحل في غرب أفريقيا أنّ "هجوماً إرهابياً" وقع في واغادوغو، وذلك بعد أن هز انفجار مقر الجيش هناك وإفادة شهود بأن مسلحين مقنعين هاجموا المبنى.
وقال السفير جان مارك شاتنييه في تغريدة على "تويتر": "هجوم إرهابي هذا الصباح في واغادوغو في بوركينا فاسو: نتضامن مع الزملاء والأصدقاء من بوركينا فاسو"، وأضاف أنه ينصح بتجنب وسط المدينة، فيما قال رئيس شرطة بوركينا فاسو إن العاصمة واغادوغو تتعرض لهجوم من مسلحين متطرفين محتملين، وأعلنت السفارة الفرنسية لدى بوركينا فاسو أن هجمات حصلت صباح الجمعة في العاصمة استهدفت السفارة والمعهد الفرنسيين، وكتبت السفارة في رسالة مقتضبة على صفحتها على موقع "فيسبوك" قبيل الساعة 11 بتوقيت غرينتش، "هجوم جار على سفارة فرنسا والمعهد الفرنسي. ابقوا في أماكنكم".
وأكد مسؤول فرنسي في باريس أن السفارة تتعرض لهجوم، وأكد أيضاً وجود هجوم على مقر جيش بوركينا فاسو، وأفادت شرطة بوركينا فاسو بوقوع هجوم في قلب العاصمة قرب رئاسة الوزراء ومكتب الأمم المتحدة، وذكرت الشرطة أن وحدات أمنية انتشرت في الموقع وحثت السكان على الابتعاد عن المنطقة بعد أن هز انفجار مقراً قريباً للجيش، فيما شوهد مسلحون ملثمون يهاجمون مدخل المقر.
وذكر شهود عيان أن 5 مسلحين ترجلوا من سيارة وأطلقوا النار على مارة قبل التوجه إلى السفارة، وأفاد شهود آخرون بوقوع انفجار بالقرب من هيئة أركان القوات المسلحة والمعهد الفرنسي، في وسط العاصمة.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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