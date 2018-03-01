ريكس تيلرسون يبدأ الأسبوع المقبل جولة إفريقية رسمية

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون جولة رسمية لخمس دول إفريقية الأسبوع المقبل هي الأولى له.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت في بيان صحفي اليوم إن الوزير تيلرسون سيزور بدءا من السادس من شهر مارس الحالي كلًا من تشاد وجيبوتي وأثيوبيا وكينيا ونيجيريا.

وأوضحت نويرت بأن وزير الخارجية سيجتمع مع قيادة كل بلد فضلًا عن الاجتماع مع مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، لتعزيز شراكة الولايات المتحدة مع حكومات وشعوب أفريقيا.