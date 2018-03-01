ريكس تيلرسون يبدأ الأسبوع المقبل جولة إفريقية رسمية

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون جولة رسمية لخمس دول إفريقية الأسبوع المقبل هي الأولى له.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت في بيان صحفي اليوم إن الوزير تيلرسون سيزور بدءا من السادس من شهر مارس الحالي كلًا من تشاد وجيبوتي وأثيوبيا وكينيا ونيجيريا.
وأوضحت نويرت بأن وزير الخارجية سيجتمع مع قيادة كل بلد فضلًا عن الاجتماع مع مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، لتعزيز شراكة الولايات المتحدة مع حكومات وشعوب أفريقيا.
GMT 06:38 2018 الجمعة ,19 كانون الثاني / ينايرريكس تيلرسون يبدأ جولة أوروبية الأسبوع المقبل
GMT 12:21 2017 الأربعاء ,25 تشرين الأول / أكتوبرلافروف وتيلرسون قد يجتمعان على هامش قمة آبيك
أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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