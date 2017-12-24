يفتتح الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الثلاثاء ، المعرض السعودي الثاني للسفر والسياحة والصيد "رحلات 2"، الذي يمتد لـ5 أيام، بمشاركة أكثر من 50 شركة عارضة وعدد من الجهات الحكومية والخيرية والاجتماعية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الحرفين وملاك السيارات الكلاسيكية بسيارتهم القديمة، وذلك في مركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض في مدينة بريدة.

وسيطلع أمير القصيم، خلال زيارته، على البرامج والمناشط والفعاليات التي يحويها المعرض التي تقدمها عدد من الجهات العارضة والمتخصصة في مجالات السفر والسياحة والصيد، كما سيلتقي سموه المختصين في صناعة السفر والسياحة والترفيه والحرفيين والشباب، وعلى دور الجهات الحكومية والاجتماعية والخيرية .

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة المعرض سليمان بن إبراهيم العمري، ان زيارة سموه لفعاليات المعرض دعم مثالي وتحفيز ملموس لكل ما من شأنه تطوير مجالات السفر والسياحة والصيد، لافتًا النظر إلى أنهم يسعون من خلال المعرض لصناعة سياحة جاذبة ومثمرة على كل الأصعدة .

وأكد أن المعرض سيشهد مجموعة من الفعاليات والبرامج الهادفة والتي تستهوي طبقات المجتمع، وسيقدم عدد من الندوات والجلسات العلمية وورش العمل والمحاضرات، والأمسيات الشعرية والقصصية، متمنيًا أن تكون المخرجات بحجم التطلعات .