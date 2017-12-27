رئيس الوزراء التركي يتوجه للرياض في زيارة رسمية

توجه رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية، ولعقد مباحثات مع المسؤولين هناك.

ومن المنتظر أن يلتقي رئيس الوزراء في إطار زيارته العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وحسب وكالة الأنباء التركية الرسمية، يُرافق رئيس الوزراء في الزيارة وزيرا الصحة، والعمل والضمان الاجتماعي.

وإلى جانب العلاقات الثنائية، ستتناول المحادث العديد من القضايا الإقليمية والدولية.