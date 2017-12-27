رئيس الوزراء التركي يتوجه للرياض في زيارة رسمية

توجه رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية، ولعقد مباحثات مع المسؤولين هناك.
ومن المنتظر أن يلتقي رئيس الوزراء في إطار زيارته العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
وحسب وكالة الأنباء التركية الرسمية، يُرافق رئيس الوزراء في الزيارة وزيرا الصحة، والعمل والضمان الاجتماعي.
وإلى جانب العلاقات الثنائية، ستتناول المحادث العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
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ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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