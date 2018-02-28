ترامب يدعو أمير قطر لزيارة أميركا في اتصال هاتفي

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، هاتفيًا حرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في مجال مكافحة التطرف، وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن ذلك جاء خلال تلقي الشيخ تميم، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأميركي، أكدا خلاله على تعزيز التعاون، لاسيما في مجال مكافحة التطرف والقضاء على أسبابه ومصادر تمويله، في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في هذا الشأن