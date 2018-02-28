ترامب يدعو أمير قطر لزيارة أميركا في اتصال هاتفي

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، هاتفيًا حرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في مجال مكافحة التطرف، وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن ذلك جاء خلال تلقي الشيخ تميم، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأميركي، أكدا خلاله على تعزيز التعاون، لاسيما في مجال مكافحة التطرف والقضاء على أسبابه ومصادر تمويله، في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في هذا الشأن
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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