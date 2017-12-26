الرئيس الموريتاني يجري مباحثات مع خالد مشعل

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بعد ظهر اليوم الإثنين، بقصر الرئاسة بنواكشوط، مباحثات مع الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خالد مشعل.

وحضر مشعل إلى العاصمة الموريتانية ضيفاً على المؤتمر الثالث لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل (إسلامي معارض) الذي اختتمت أشغاله اليوم.

وقال مشعل في تصريح صحفي، إنه "نقل خلال اللقاء إلى فخامة رئيس الجمهورية، تحيات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيه وامتنانه لفخامته لمواقفه الشجاعة لصالح القضية الفلسطينية".

ووصف اللقاء مع الرئيس الموريتاني بأنه "كان ودياً وأخوياً للغاية كما ألفه".

وقال مشعل: "أعربت للرئيس ولد عبد العزيز عن سعادتي بوجودي لأول مرة على أرض موريتانيا العزيزة، هذا البلد العربي المسلم الأصيل الذي هو، بكل أبنائه ومكوناته، بلد كريم، ولا يسعني هنا إلا أن أستذكر مواقف فخامة الرئيس الشجاعة تجاه القضية الفلسطينية منذ أن أعلن قطع العلاقات مع إسرائيل وتفكيك سفارتها وإزالتها وموقفه المشهود عام 2009 في قمة غزة التي انتصرت لأهل فلسطين وأهل غزة".

وأضاف أن الرئيس الموريتاني "ما زالت مواقفه الشجاعة، لصالح فلسطين ولصالح العرب والمسلمين وإفريقيا العزيزة. فله كل التحية وكل التقدير، والتحية كذلك للقيادة الموريتانية وللشعب الموريتاني بكل مكوناته وأطيافه".