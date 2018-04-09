سيتروين c4 spacetourer تأتي بخيار أوتوماتيكي من 8 سرعات

تأتي سيتروين C4 Spacetourer بخيار أوتوماتيكي من 8 سرعات يسمونه EAT8، فهذه السيارة من السيارات العائلية الكبير الميني فان المفيدة في السفر
وتعتبر Spacetourer، مثل النسخة القديمة من سيتروين C4 بيكاسو على أمل أن تكون أكثر شعبية، كما تأتي السيارة مع محرك سعة 2.0 لتر BlueHDI بقوة 160 حصان.
ولا يزال يمكن شراء المحرك الديزل بقوة 120 حصان مع ناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك بنحو 3000 يورو أقل.
وهذا الإصدار من السيارة سيتوفر حديثا ابتداء من شهر مايو من 33850 يورو للحصول على الإصدار بـ5 مقاعد أو 35050 يورو للنموذج الأكبر باثنين من مقاعد إضافية.
وتتفاخر سيتروين بأن الناقل EAT8 الجديد هو 7٪ أكثر كفاءة في العمر كما ان السيارة أخف وزنا من كيلوجرامين كاملة، وتأتي التجهيزات القياسية مع وظيفة التوقف والبدء.
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ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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