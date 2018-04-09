سيتروين c4 spacetourer تأتي بخيار أوتوماتيكي من 8 سرعات

تأتي سيتروين C4 Spacetourer بخيار أوتوماتيكي من 8 سرعات يسمونه EAT8، فهذه السيارة من السيارات العائلية الكبير الميني فان المفيدة في السفر

وتعتبر Spacetourer، مثل النسخة القديمة من سيتروين C4 بيكاسو على أمل أن تكون أكثر شعبية، كما تأتي السيارة مع محرك سعة 2.0 لتر BlueHDI بقوة 160 حصان.

ولا يزال يمكن شراء المحرك الديزل بقوة 120 حصان مع ناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك بنحو 3000 يورو أقل.

وهذا الإصدار من السيارة سيتوفر حديثا ابتداء من شهر مايو من 33850 يورو للحصول على الإصدار بـ5 مقاعد أو 35050 يورو للنموذج الأكبر باثنين من مقاعد إضافية.

وتتفاخر سيتروين بأن الناقل EAT8 الجديد هو 7٪ أكثر كفاءة في العمر كما ان السيارة أخف وزنا من كيلوجرامين كاملة، وتأتي التجهيزات القياسية مع وظيفة التوقف والبدء.