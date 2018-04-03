أطلقت شركة نيسان الموديل الجديد من سيارتها Juke، التي تنتمي لفئة موديلات الكروس أوفر، بمزيد من التجهيزات وألوان الطلاء وخيارات التخصيص.
ويتميز الموديل الجديد من خلال الملامح الجديدة على المقدمة وشبكة المبرد على شكل حرف V، والتي تطل بلون الكروم الداكن، كما يظهر اللون الداكن على كل من وحدات الكشافات الداخلية والمرايا الخارجية.
وأشارت الشركة اليابانية إلى أن باقة الألوان الخارجية تم زيادتها بلوني Vivid Blue و Bronze.
وتقف السيارة على جنوط مصنوعة من معدن خفيف. وتتمتع السيارة بنظام صوتي فائق من Bose.
ولمزيد من التفرد بالمقصورة الداخلية توجد باقات المقصورة الداخلية الجديدة Energy Orange و Power Blue مع تطعيمات بالكونسول الأوسط.
وتم تجهيز السيارة بجلود فاخرة على المقود، مع تحسين قراءة العدادات، وذلك بفضل شاشة العرض الجديدة ذات الكتابة البيضاء على خلفية سوداء.
ولم تكشف نيسان بعد عن أسعار الموديل الجديد من أيقونتها Juke.
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يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز، بعد انفصالها مؤخرًا عن حبيبها المغني الشهير جاستن بيبر، تستمتع بالطقس الربيعي، حيث رصدتها عدسات المصوريين أثناء توجهها إلى خدمات الكنيسة لعيد الفصح في لوس أنجلوس، حيث جذبت البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، مرتدية فستانًا باللون اللبني مطبوعًا بالأزهار الحمراء والبرتقالية مقترنًا بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتوقفت عند متجر بقالة "ترايدر جو" لشراء بعض الإمدادات. ويتميز فستان سيلينا ذو الخصر المنخفض بأكمام جذابة مع خط رقبة جرئ يكشف عن مفاتنها، وأضافت سترة من اللون البيج كبيرة الحجم طويلة تصل إلى الركبة، وحملت هاتفًا محمولًا في يديها، مع حقيبة من الجلد البني معلقة على كتفها، وكان شعرها القصير البني مربوطًا على شكل ذيل حصان منخفض، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة. ويذكر أن "جوميز" تستمتع حاليا بوقتها، وذلك بعد اتفاقها مع حبيبها نجم
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